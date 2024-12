Europei U21, l'Italia pesca la Spagna: i gironi e il calendario

Il prossimo Europeo Under 21 si avvicina e in Slovacchia sono andati in scena i sorteggi per capire le avversarie dell'Italia di Carmine Nunziata. La competizione si terrà dall'11 al 28 giugno 2025 con le 16 migliori squadre giunte alla fase finale e che sono state suddivise in quattro fasce. Gli azzurrini, primi nel proprio girone di qualificazione, sono stati inseriti nella seconda fascia, visto l'ottavo posto nel Ranking UEFA delle nazionali Under 21. In questa graduatoria, l'Italia, si trova dietro a nazionali come Spagna, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Germania, Francia e Ucraina.