L'Italia Under 21 si butta via: l'Olanda si impone per 2-1 in nove

Partita di prestigio per l' Italia Under 21 che ha sfidato l' Olanda sul campo dello stadio Pier Luigi Penzo. Una gara particolarmente combattuta che ha visto gli olandesi avere la meglio con il punteggio di 1-2. La prima delle due amichevoli in programma è una doccia gelata per gli azzurrini. Ad attendere i ragazzi di Nunziata ci sarà un nuovo importante test contro la Danimarca in programma lunedì alle 18:15.

Italia-Olanda 1-2, la cronaca della partita

Il tecnico Nunziata mette in campo una formazione a trazione offensiva, con un 4-3-2-1 che vede Gnonto unica punta. Pronti, via. Per gli azzurrini la partita inizia subito sugli scudi, con l'Olanda che preme fino a trovare il gol del vantaggio con Fitz-Jim. L'Italia si da una svegliata e con un Baldanzi in forma smagliante va vicina al pareggio più e più volte. La ripresa vede l'avvicendamento tra Gnonto, infortunato e Sebastiano Esposito. L'attaccante è protagnosita del secondo tempo: Palestra sfonda la linea difensiva degli olandesi e viene atterrato in area. Rigore per gli azzurri che il talentino dell'Empoli realizza riportando la gara in equilibrio. L'Italia tenta il forcing finale, con Miretti che va vicino alla rete del vantaggio, aiutati dalla doppia espulsione per i Paesi Bassi di Banzuzi e Bongarde. Ma, sorprendentemente, l'Olanda trova il gol della vittoria con Bruns che all'ultima occasione utile non spreca e fissa il punteggio finale sull'1-2.