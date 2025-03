L'Italia U21 pareggia ancora: 1-1 contro la Danimarca, eurogol di Prati

CITTADELLA - Dopo la sconfitta a Venezia per 2-1 contro l'Olanda U21 l' Italia U21 di Nunziata torna in campo per la seconda ed ultima amichevole in preparazione degli Europei pareggiando per 1-1 contro la Danimarca . Allo stadio Tombolato di Cittadella gli azzurrini, fortemente rimaneggiati (assenti Miretti e Gnonto , 9 cambi, solo Desplanches confermato tra i titolari), faticano nel primo tempo ma poi sono padroni del campo nella ripresa dove, però, non riescono a finalizzare.

Al 21' brutto errore in disimpegno tra Zanotti e Prati con Jorgensen che ruba palla e poi serve Sorensen che dentro l'area non sbaglia a tu per tu con Desplaches. Prati però si fa perdonare al 37' con un grande destro al volo da fuori area dove Jumgdal ci arriva, tocca la sfera ma non la ferma per l'1-1 Italia. Ad inizio ripresa Nunziata cambia Esposito con Fabbian ed il giocatore del Bologna al 62' sfiora il vantaggio azzurro con uno dei suoi inserimenti in area ma non arriva sul pallone per un soffio a un passo dalla porta! C'è solo l'Italia in campo e al 74' Koleosho calcia male davanti al portiere, Italia che però suda freddo al 79' quando un grande intervento di Doumbia evita il colpo di testa dell'avversario sul secondo palo. Al 93', ultimo minuto, pure la fortuna colpisce gli azzurrini perché su calcio d'angolo arriva la sponda di Bertola sulla quale si avventa Ghilardi colpendo la traversa.

L'Italia U21 nelle 4 amichevoli giocate dopo le qualificazioni agli Europei chiude con 3 pareggi ed una sconfitta.