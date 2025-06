Slovacchia-Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale

TRNAVA (Slovacchia) - Sottili differenze: c’è chi intorno a sé ha un ambiente caldo perché è alle prese con l’anticiclone estivo Scipione e chi invece, come gli azzurrini, dovrà abituarsi al calore di almeno 17mila tifosi slovacchi pronti a rendere infuocato lo stadio di Trnava per la squadra di casa. Questa sera è previsto il tutto esaurito e una spinta esagerata, tutta a favore di coloro che saranno i nostri avversari. Giocano in casa, hanno esaltato tutti rendendo la vita difficile alla Spagna, seppur non nella sua miglior versione, vogliono poter continuare a rendere felice la propria gente: la Slovacchia ha bisogno di una vittoria per poter continuare ad avere speranze in questo Europeo di casa, ma l’Italia ha tutte le intenzioni di rendersi molto antipatica agli occhi degli anfitrioni. L’obiettivo è uno: vincere, per poi pensare a quello che verrà.