Spagna-Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale  

TRNAVA (SLOVACCHIA) - Conquistati i quarti di finale dell'Europeo Under 21, alle ore 21 l'Italia sfida la Spagna. In palio c'è il primo posto nel Gruppo A, con entrambe le formazioni che sono appaiate in classifica a punteggio pieno dopo due turni. Gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno superato con il punteggio di 1-0 prima la Romania e poi i padroni di casa della Slovacchia, formazioni battute dalle Furie Rosse rispettivamente con il punteggio di 2-1 e 3-2. In caso di parità sarebbero gli iberici a conquistare il primo piazzamento in graduatoria in quanto, avendo la stessa differenza reti, hanno però segnato più gol: cinque contro due. A livello di selezioni Under 21 il bilancio tra Italia e Spagna è in perfetta parità: entrambe hanno vinto 5 titoli; in 11 gare ufficiali giocate sono 4 le vittorie azzurre, 4 quelle della Rojita e 3 i pareggi; l’Italia ha segnato 15 reti contro la Spagna, la Spagna 15 contro l’Italia.