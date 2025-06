Nunziata verso Italia-Germania U21: "In queste gare secche non ci sono favoriti"

Nunziata: “Nei quarti tutto può succedere”

Intervistato dal sito ufficiale della FIGC, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha analizzato con realismo e rispetto il valore dell’avversaria: “La Germania è molto forte, come tutte le squadre arrivate ai quarti. Ha giocatori di qualità e gioca da squadra, sarà sicuramente una partita difficile”.

L’allenatore azzurro ha sottolineato come, nelle gare a eliminazione diretta, ogni dettaglio possa fare la differenza: “In queste gare secche non ci sono favoriti, sono partite un po’ particolari in cui ti giochi tutto in novanta minuti”. Tra le otto qualificate, Nunziata ha indicato la Danimarca come unica, relativa sorpresa del tabellone, ricordando però il recente confronto diretto con i danesi lo scorso marzo (1-1 a Cittadella), che ne ha confermato la solidità e il livello competitivo.