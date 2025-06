Gli Azzurrini arrivano al match - valevole per i quarti di finale degli Europei U21 - contro la Germania in uno stato di forma piuttosto positivo: sono 7 vittore e 5 pareggi all'attivo per i ragazzi di mister Nunziata, reduci dal pareggio contro la Spagna grazie al gol di Niccolò Pisilli. Gli avversari dell'Italia, però, non sono affatto da meno. I tedeschi e la parola 'sconfitta' sono, attualmente, molto lontani tra loro: i giovani allenati da Di Salvo sono, infatti, reduci da tre vittorie di fila, rispettivamente ai danni di Slovacchia, Repubblica Ceca ed Inghilterra all'interno del girone, che hanno permesso ai tedeschi di qualificarsi ai quarti a punteggio pieno.