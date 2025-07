Buffon incontra Baldini per offrirgli l’Under 21

MILANO - "Il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più cos'è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra". Chissà se Silvio Baldini, che pochi minuti dopo aver riportato il Pescara in B dedicava i suoi pensieri alla Nazionale, ci pensava, in quel momento, che l’azzurro potesse essere il suo futuro. L’avventura sulle rive dell’Adriatico