Italia U21-Montenegro U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni agli Europei in tempo reale

LA SPEZIA - Si alza il sipario sulla nuova Under 21 targata Silvio Baldini. Questa sera alle ore 18.15 andrà in scena il primo match valido per le qualificazioni all’Europeo degli azzurrini: a La Spezia arriva il Montenegro, vietato sbagliare. Anche per dare entusiasmo e ali a un gruppo che comincia adesso il biennio di Under e che ha avuto sì e no quattro giorni per cominciare a familiarizzare con quel che chiede il nuovo ct. Il quale, senza dare troppi indizi, ha spiegato alla vigilia come sarà la sua Italia. "Sono stati giorni di lavoro molto positivi perché questi ragazzi sono arrivati con il piglio giusto - ha raccontato il ct Baldini -. Molti di loro hanno alle spalle tante presenze con le nazionali giovanili, a volte può diventare una routine, invece da loro ho visto un atteggiamento giusto, quando io propongo qualcosa sono molto attenti, scrupolosi. Hanno voglia di capire e questo mi lascia ben sperare: vuol dire che sono ragazzi con un obiettivo in testa. La parte migliore del nostro calcio sono questi giovani che son qui con me, solo venti potranno prendere parte alla partita, tra gli undici in campo e i nove in panchina. Gli altri quattro dovrò mandarli in tribuna e sarà la scelta che mi costerà più fatica. Per me sono tutti titolari, poi abbiamo le due partite e sulle due partite ci saranno anche dei cambiamenti". Prima di pensare alla seconda gara contro la Macedonia del Nord (dove gli azzurrini giocheranno martedì 9) bisogna rompere il ghiaccio con il Montenegro.