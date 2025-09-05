Italia Under 21, Baldini vince all'esordio: Lipani e Koleosho ribaltano il Montenegro

Buona la prima per Silvio Baldini sulla panchina dell'under 21. L'Italia vince di rimonta 2-1 allo stadio Alberto Picco di La Spezia contro il Montenegro nella prima partita delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. Azzurrini sotto dopo 4' con il gol dei montenegrini ad opera di Kostic. Dopo un primo tempo scialbo e senza grandi sussulti, nel secondo tempo l'Italia cambia rotta. Al 52' il pareggio di Lipani e poi al 79' il rigore messo a segno da Koleosho . Solo pochi giorni a disposizione per il nuovo ct Silvio Baldini per plasmare la squadra che ha risposto presente, soprattutto nella seconda parte. E martedì si gioca la seconda partita in trasferta contro la Macedonia del Nord. Il 18 novembre in Montenegro il ritorno.

Primo tempo opaco

Nel primo tempo pronti via e al 4’ arriva subito il vantaggio del Montenegro. Erroraccio in costruzione di Idrissi, che nel tentativo di imbeccare Lipani serve l’attaccante montenegrino Kostic, che fredda Mascardi. Gli azzurrini sono tramortiti, provano a reagire al 12′ con una buona trma, Pisilli guadagna il primo calcio d’angolo. L’Italia prova a prendere il pallino del gioco senza però mettere in apprensione la retroguardia montenegrina. Ma attenzione perché al 18′ il Montenegro va vicino al raddoppio, da calcio d’angolo salvataggio sulla linea di Idrissi. Al 17′ botta tremenda di Djukanovic che sollecita i riflessi di Mascardi. Si rivede l’Italia ancora con Pisilli. Il centrocampista della Roma guadagna un nuovo corner. Una prima frazione povera di occasioni e di idee per gli azzurrini, che hanno provato a impostare, ma ritmo lento e squadra piatta, serve la scintilla per accendere gli animi.

Nel secondo la svolta

Inizio secondo tempo ancora dal ritmo lento. Ma al 52’ arriva il pareggio dell’Italia con una giocata individuale, azione dalla destra, Fini libera dietro per Luca Lipani, la conclusione dal limite dell’area, erroraccio del portiere Domazetovic, ed è 1-1. Passano due minuti e l’Italia va vicino al raddoppio, ancora Fini sulla destra, palla per Pisilli, scavetto e palla dentro splendida per Raimondo, di sinistro, gran bocca, ma palla alta di poco. Poi ancora Italia con Raimondo, da dentro l’area, tiro forte, ma centrale. La partita cambia inerzia ora gli azzurrini spingono, Montenegro inerme. Baldini cerca la vittoria e al 62’ mette dentro Pafundi e Maruzzi per Fini e Idrissi. Al 70' il ritmo è di nuovo calato con l'Italia che ha la possibilità di affondare e trovare la rete. La svolta al 77' controllo difettoso di Perovic nell’area montenegrina, Raimondo è scaltro nell’accorgersene e fiondarsi sul pallone, ricevendo un calcione dal numero 14 avversario, è rigore. Dagli undici metri va Luca Koleosho, palla a destra e portiere dall'altra parte. E' il primo gol in under 21. ll gol vittoria.