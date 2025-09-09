Macedonia U21-Italia U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni agli Europei in tempo reale

Dopo l’esordio vincente contro il Montenegro, l’Under 21 di Silvio Baldini affronta questa sera la prima trasferta in Macedonia del Nord. Squadra che, al contrario nostro, ha cominciato il cammino di qualificazione europeo con una sconfitta per 3-0 in Polonia. Sicuramente vorrà dare qualche gioia in più al pubblico di casa che spingerà, ma l’Italia, dal canto suo, è pronta a continuare a lavorare per mandare a memoria le richieste del ct. Il modulo dell’Italia sarà confermato rispetto a quanto visto nella gara de La Spezia, anche se non mancheranno delle piccole novità. "Giocheremo con il 4-3-3, ma i ragazzi sanno passare anche al 4-2-3-1, lo fanno anche da loro senza il mio intervento dalla panchina - ha spiegato Baldini in conferenza -. Faremo un paio di cambi rispetto al match della Spezia. Non siamo qui a fare delle prove, sono delle qualificazioni e quindi no agli esperimenti, ma alcuni accorgimenti sì".
Segui la diretta di Macedonia U21-Italia U21 su Tuttosport.com
Dove vedere Macedonia U21-Italia U21 streaming e diretta tv
Macedonia U21-Italia U21, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria e in programma questa sera alle ore 18.15 al Petar Miloshevski di Bitola, sarà visibile in chiaro su Rai 2 ed in streaming su RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Macedonia U21-Italia U21
MACEDONIA (3-5-2): Ljupche, Dalioski, Meijichi, Djekov; Stojanov, Angelov, Zendelovski, Hamza, Danev; Talevski, Gashatrov. All. Stanikj. A disposizione: Vasiliev, Dimeski, Gjorgievski, Trajkov, Elmas, Arizankoski, Nikolovski, Ajetovikj, Elezi. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
ITALIA (4-3-3): Motta, Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Nodur; Pafundi, Ekhator, Koleosho. All. Baldini. A disposizione: Nava, idrissi, Mane, Cherubini, Raimondo, Berti, Fini, Venturino, Dagasso. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
Arbitro: Nuza (Kosovo). Assistenti: Berisha-Osmani. IV Uomo: Ajeti