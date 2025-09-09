L'Italia U21 fa l'impresa: in 10 per 65' ma batte la Macedonia! Decide Marianucci, Baldini sorride

Seconda vittoria su due nel giro di pochi giorni. L’Italia vince per 1-0 al Petar Miloshevski Stadium di Bitola, in Macedonia del Nord, e fa uno scatto importante in classifica ai fini della qualificazione al prossimo campionato europeo. Così, dopo il successo a La Spezia per 2-1 contro il Montenegro, i ragazzi di Baldini stavolta oltre a vincere, convincono anche. La partita si era messa male con l’espulsione di Moruzzi al 25’ del primo tempo. Il numero 15 si prende troppo tempo per addomesticare un lancio lungo avversario, agevolando Gashtarov. Il centrocampista macedone gli ruba il tempo e si invola verso la porta, così non può che fare fallo, fortunatamentedal limite. Altro giallo e rosso conseguente. La svolta al 35’. Punizione calciata male dagli azzurrini, capolavoro di Ndour in area. Il centrocampista si alza palla e di testa allarga per Luca Marianucci. Il numero 23 non ci pensa due volte e, con la volée di esterno destro, mette palla nell'angolino più lontano. Gran gol, quello del successo. Nel primo tempo l’Italia è stata anche brava ad abbassare un po' la sua intensità nel pressing e pure il ritmo in possesso palla, cercando di rifiatare. Koleosho bravo a variare molto sul fronte offensivo, passando spesso a destra per lavorare in connessione con Palestra.