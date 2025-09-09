L'Italia U21 fa l'impresa: in 10 per 65' ma batte la Macedonia! Decide Marianucci, Baldini sorride

Seconda vittoria su due nel giro di pochi giorni. L’Italia vince per 1-0 al Petar Miloshevski Stadium di Bitola, in Macedonia del Nord, e fa uno scatto importante in classifica ai fini della qualificazione al prossimo campionato europeo. Così, dopo il successo a La Spezia per 2-1 contro il Montenegro, i ragazzi di Baldini stavolta oltre a vincere, convincono anche. La partita si era messa male con l’espulsione di Moruzzi al 25’ del primo tempo. Il numero 15 si prende troppo tempo per addomesticare un lancio lungo avversario, agevolando Gashtarov. Il centrocampista macedone gli ruba il tempo e si invola verso la porta, così non può che fare fallo, fortunatamentedal limite. Altro giallo e rosso conseguente. La svolta al 35’. Punizione calciata male dagli azzurrini, capolavoro di Ndour in area. Il centrocampista si alza palla e di testa allarga per Luca Marianucci. Il numero 23 non ci pensa due volte e, con la volée di esterno destro, mette palla nell'angolino più lontano. Gran gol, quello del successo. Nel primo tempo l’Italia è stata anche brava ad abbassare un po' la sua intensità nel pressing e pure il ritmo in possesso palla, cercando di rifiatare. Koleosho bravo a variare molto sul fronte offensivo, passando spesso a destra per lavorare in connessione con Palestra.
Nella ripresa Italia dal ritmo basso, ma in controllo
Molto bene anche nella ripresa conl’Italia sempre propositiva, mentre la Macedonia fatica a imbastire possessi prolungati e degni di nota. Uomo in meno mascherato finora benissimo dalla squadra di Baldini. Al 53’ exploit offensivo dei macedoni, con Hamza che arriva al limite e incrocia col sinistro. Tiro non irresistibile ma c'è una deviazione proprio a ridosso del portiere azzurro. Motta respinge d'istinto e salva il risultato. Dopo un quarto d'ora di sofferenza, gli azzurrini tentano di rialzare il loro baricentro e imbastire nuove trame offensive. Palesando però un po' troppi errori tecnici una volta superata la metà campo. Ultimi minuti sofferti per i nostri ragazzi. Macedonia del Nord sempre in possesso-palla prolungato, ma alla squadra di casa mancano i guizzi per creare vere e proprie occasioni da gol. Italia in controllo,che chiude. Si riprenderà il 10 ottobre a Cesena contro la Svezia e poi il 14 a Cremona contro l’Armenia.