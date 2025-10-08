Ekhator e il tacco alla Bettega: "Ma mi ispiro a Kean, cerco di prendere spunto"

" Contro la Svezia mi aspetto una partita difficilissima , però sono sicuro che alla fine ne usciremo vincitori perché siamo un bel gruppo, siamo molto uniti. In allenamento si vede che vogliamo portarla a casa. Le sensazioni sono buone, siamo tutti carichi per le partite che stanno arrivando. Siamo sicuri di fare bene, ci stiamo allenando forte per arrivare il più pronti possibile". Così Jeff Ekhator in conferenza stampa in vista della partita dell'Italia contro la Svezia in programma venerdì a Cesena e valida come terza giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21.

Su Kean

L'attaccante del Genoa si è messo in mostra con uno splendido gol di tacco nella partita contro il Napoli: "I compagni mi hanno fatto i complimenti, sono stati molto gentili. Sarebbe molto bello replicare con la Svezia, soprattutto per il gesto tecnico, ma per un attaccante non è importante in che modo segni, l'importante è farlo. Gol 'alla Bettega' o 'alla Crespo'? In realtà penso di assomigliare di più a un giocatore come Moise Kean, perché ha uno stile di gioco simile al mio. Lo guardo e cerco di prendere spunti da lui il più possibile. Sto provando a migliorare sotto tanti aspetti, dal primo controllo, al colpo di testa, è qualcosa alla quale pongo un'attenzione maggiore continuando a lavorare sulle mie caratteristiche principali, cioè il mio modo di appoggiarmi ai compagni legando il gioco e scaricando la palla". A nemmeno diciannove anni, Ekhator è alla seconda stagione tra i grandi: "Non mi sento ancora ai massimi livelli perché alla fine ho esordito lo scorso anno - spiega -. Posso fare di più, ne sono sicuro, ho ancora molto da migliorare perché sono ancora un ragazzino. Cerco di apprendere da chi ha già esperienza, sia nel club che qui. Ho ancora molta strada da fare".

Sull'Italia Under 21

"Gli attestati di stima, come quello ricevuto da Baldini dopo l'esordio con il Montenegro fanno piacere. In campo e fuori cerco di aiutare ed essere a disposizione dei mister, sia nel club che in Nazionale e fra di loro non ci sono grandi differenze, anzi hanno tutti in comune il voler vincere e il far migliorare i propri giocatori. Tanti del nostro gruppo Under 21 stanno avendo lo spazio nei rispettivi club e questo è una cosa bellissima", ha aggiunto l'attaccante degli azzurrini e del Genoa, Jeff Ekhator.