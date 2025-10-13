Baldini: "Italia, si riparte da zero. Nessun turnover, l'unica ingiustizia..."

"Stiamo preparando bene la partita, abbiamo un gruppo straordinario di ragazzi che hanno voglia di giocare e allenarsi insieme. Per un allenatore è il massimo, sono molto fiducioso". Lo ha detto il ct della nazionale azzurra under 21, Silvio Baldini, alla vigilia del match contro l'Armenia valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. "Ripartiamo da zero, l'Armenia sarà un avversario diverso dalla Svezia, ma dobbiamo fare lo stesso tipo di prestazione. Dobbiamo dare il massimo contro chiunque", ha aggiunto Baldini, ricordando la vittoria per 4-0 a Cesena. Possibili alcuni cambi di formazione, anche se Baldini sottolinea: "In questa squadra non esiste il turnover, sono tutti bravi. L'unica ingiustizia è mandare in tribuna ragazzi che meriterebbero di giocare".
Le parole di Marianucci
Sulla stessa scia del tecnico anche Luca Marianucci: “I complimenti per la vittoria di Cesena fanno piacere - aggiunge il difensore del Napoli -, ma ce li siamo già messi alle spalle: guardiamo avanti ripartendo da dove abbiamo finito”. Se i numeri dell’Italia sono tali, merito è ovviamente anche della fase difensiva, di cui Marianucci è leader tecnico e carismatico: assieme a Lipani è l’unico ad aver giocato ogni minuto di queste qualificazioni all’Europeo (270’). “Sicuramente parte del merito è della difesa, ma quello che dico sempre è che il primo che detta i tempi di pressioni e difende è l’attaccante: se abbiamo subito pochi gol è perché tutta la squadra lavora bene”.