Baldini: "Italia, si riparte da zero. Nessun turnover, l'unica ingiustizia..."

"Stiamo preparando bene la partita, abbiamo un gruppo straordinario di ragazzi che hanno voglia di giocare e allenarsi insieme. Per un allenatore è il massimo, sono molto fiducioso". Lo ha detto il ct della nazionale azzurra under 21, Silvio Baldini , alla vigilia del match contro l' Armenia valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. "Ripartiamo da zero, l'Armenia sarà un avversario diverso dalla Svezia , ma dobbiamo fare lo stesso tipo di prestazione. Dobbiamo dare il massimo contro chiunque", ha aggiunto Baldini , ricordando la vittoria per 4-0 a Cesena . Possibili alcuni cambi di formazione, anche se Baldini sottolinea: "In questa squadra non esiste il turnover, sono tutti bravi. L'unica ingiustizia è mandare in tribuna ragazzi che meriterebbero di giocare".

Le parole di Marianucci

Sulla stessa scia del tecnico anche Luca Marianucci: “I complimenti per la vittoria di Cesena fanno piacere - aggiunge il difensore del Napoli -, ma ce li siamo già messi alle spalle: guardiamo avanti ripartendo da dove abbiamo finito”. Se i numeri dell’Italia sono tali, merito è ovviamente anche della fase difensiva, di cui Marianucci è leader tecnico e carismatico: assieme a Lipani è l’unico ad aver giocato ogni minuto di queste qualificazioni all’Europeo (270’). “Sicuramente parte del merito è della difesa, ma quello che dico sempre è che il primo che detta i tempi di pressioni e difende è l’attaccante: se abbiamo subito pochi gol è perché tutta la squadra lavora bene”.