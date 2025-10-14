Italia U21 scatenata: super Camarda, Ekhator partecipa alla cinquina contro l'Armenia

Nessun imprevisto per l'Italia, che supera l'Armenia nell'incontro valido per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei di Albania e Serbia 2027. Al Giovanni Zini, gli uomini di Silvio Baldini si impongono per 5-1. Un risultato firmato Matteo Degasso (59'), Francesco Camarda (62', 71'), Seydou Fini (75') e Jeff Ekhator (91'), e che segue inoltre i successi su Montenegro (2-1), Macedonia (1-0) e Svezia (4-0). Gli Azzurrini - che a Slovacchia 2025 si sono fermati ai quarti di finale contro la Germania - rientrano dunque a punteggio pieno nel girone E a pari merito Polonia, che nell'altro incontro di giornata ha travolto la Svezia per 6-0. L'agenda della selezione U21 prevede ora le gare esterne contro Polonia e Montenegro, in programma rispettivamente il 14 e 18 novembre a Stettino e Niksic. L'Italia tornerà poi in campo a marzo contro Macedonia (giovedì 26) e Svezia (martedì 31).