Italia U21 scatenata: super Camarda, Ekhator partecipa alla cinquina contro l'Armenia

Nessun imprevisto per l'Italia, che supera l'Armenia nell'incontro valido per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei di Albania e Serbia 2027. Al Giovanni Zini, gli uomini di Silvio Baldini si impongono per 5-1. Un risultato firmato Matteo Degasso (59'), Francesco Camarda (62', 71'), Seydou Fini (75') e Jeff Ekhator (91'), e che segue inoltre i successi su Montenegro (2-1), Macedonia (1-0) e Svezia (4-0). Gli Azzurrini - che a Slovacchia 2025 si sono fermati ai quarti di finale contro la Germania - rientrano dunque a punteggio pieno nel girone E a pari merito Polonia, che nell'altro incontro di giornata ha travolto la Svezia per 6-0. L'agenda della selezione U21 prevede ora le gare esterne contro Polonia e Montenegro, in programma rispettivamente il 14 e 18 novembre a Stettino e Niksic. L'Italia tornerà poi in campo a marzo contro Macedonia (giovedì 26) e Svezia (martedì 31).
Italia-Armenia: il riassunto della partita
Partenza sottotono dell'Italia che fatica ad aggiudicarsi il controllo del gioco. Al 16', Marianucci sbaglia il controllo e permette a Eloyan di calciare in porta: il tiro si spegne di poco sul fondo. Gli Azzurrini ingranano allora la marcia giusta e riescono a rendersi pericolosi con il palo colpito da Ndour sugli sviluppi di un corner al 21'. Non passa molto che la formazione di Baldini conquista un calcio di rigore per l'intervento irregolare di Bandikyan sul centrocampista della Fiorentina, che tuttavia dagli 11 metri angola male e non supera Matinyan, bravo a negare il vantaggio. Allo scadere del primo tempo ci prova Pisilli con un sinistro al volo bloccato dal portiere. Nella ripresa, il neo entrato Degasso raccoglie il filtrante del centrocampista giallorosso e sblocca le marcature al 59'. Da questo momento l'Italia dilaga e trova subito il raddoppio con Camarda che al 62' riceve da Bartesaghi e a porta vuota firma il 2-0. Al 72', l'ex Milan si concede poi la doppietta battendo ancora una volta a rete a portiere battuto. Poi, il poker di Fini al 75'. Non si ferma la festa del gol, che si trasferisce però sul fronte azzurro, dove al 78' Palmisani si allunga il pallone e spiana la strada a Vardanyan per il gol dell'1-4 (5ª rete in 20 minuti di gioco). Nel finale, espulso Fortini per doppio giallo mentre al 91' Ekhator firma la manita.