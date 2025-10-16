Camarda-Ekhator: l’Italia si scopre terra di bomber. E Gattuso punta Palestra

Crescono bene e crescono presto i talenti dell’Under 21 di Silvio Baldini. Perché va bene essere parchi di complimenti dagli effetti soporiferi, ma sicuramente i risultati delle prime quattro gare di qualificazione confermano che c’è futuro per la nazionale. Un futuro che per qualcuno potrebbe anche essere molto imminente. Del resto, lo stesso ct Baldini ripete a ogni conferenza stampa che i suoi compiti sono sì quello di ottenere risultati sul campo con questa Under, ma anche dare giocatori che poi siano pronti alla nazionale maggiore. I mormorii che si ascoltano intorno al gruppo dicono di un Gattuso che è sempre più attento alle prestazioni di Marco Palestra. Esterno destro, classe 2005, segni particolari: straripante. Quando in estate l’Atalanta lo ha prestato al Cagliari, probabilmente nessuno immaginava un’esplosione così repentina del talento cresciuto nelle giovanili bergamasche. Sicuramente il fatto di essere un titolare fisso nella squadra di Pisacane, oltre che aiutarlo nella crescita, ne fa uno dei giocatori dell’Under 21 che più spazio sta trovando nei campionati di appartenenza. Anche se l’aspetto più prodigioso di quanto visto in campo dagli azzurrini è che stanno crescendo tanto anche coloro i quali non stanno poi trovando così tanto spazio nei rispettivi club - vedasi alla voce Pisilli, ma non è l’unico. L’Italia ha gamba, ha testa (ok, il primo tempo contro l’Armenia è stato un po’ deludente, ma si sono ripresi) e ha tecnica.