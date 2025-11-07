Italia U21, solo un giocatore Juve tra i convocati di Baldini: tutti i nomi 

Per la Nazionale Under 21 il 2025 si chiude con una doppia trasferta che può essere decisiva per la qualificazione alla Fase Finale dell'Europeo 2027: venerdì 14 novembre, alla "Pogon Arena" di Stettino, è in programma lo scontro diretto con la Polonia (ore 16.00, Rai 2), appaiata agli azzurrini in testa al Gruppo E, per l'ultima gara di andata; dopo quattro giorni, al "City stadium" di Niksic (18.30, Rai 2), si riparte dal retour match con il Montenegro, battuto (2-1) all'esordio alla Spezia lo scorso settembre. Due le novità nel gruppo ufficializzato oggi dal tecnico Silvio Baldini: l'attaccante dell'Atalanta Under 23, Dominic Vavassori, la scorsa stagione 6 presenze e 1 gol in Under 20, e il difensore del Frosinone Gabriele Calvani, alla prima chiamata assoluta in una Nazionale; tra i 25 convocati, c'è anche il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, al rientro dopo l'indisponibilità che lo aveva costretto a lasciare il gruppo a settembre. Da domenica sera, gli azzurrini si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia; giovedì il trasferimento a Stettino con rientro a Pisa subito dopo la gara; lunedì la partenza per Podgorica.
Baldini, la lista degli Azzurrini convocati
Questa la lista dei convocati: Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari). Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma). Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).