Marianucci non convocato con l’Italia U21: Baldini spiega così la sua scelta

Baldini spiega l'esclusione di Marianucci

“Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate – ha spiegato l'allenatore delll'Under 21 in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: "Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento (nell’intervallo gli subentrò poi Guarino ndr)”. Marianucci era uno dei punti fermi della retroguardia azzurra, nonostante al Napoli non stia trovando spazio, ma stavolta Baldini ha scelto di dare priorità alla disciplina rispetto al rendimento in campo. Il commissario tecnico ha deciso di adottare la linea dura. Oltre al difensore dei partenopei, è rimasto fuori anche Comuzzo della Fiorentina. Con questa decisione l'allenatore ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il talento non basta, per vestire la maglia della Nazionale U21 serve anche un atteggiamento esemplare e la costanza.