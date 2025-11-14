Polonia-Italia: orario, formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

L'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna in campo contro i pari età di Polonia e Montenegro in partite valide per la qualificazione a Euro 2027 di categoria. Il tecnico toscano sa di giocarsi gran parte delle opportunità di qualificazione proprio contro la squadra del gioiellino Kacper Kozlowski, 22enne del Brighton in prestito al Vitesse. La sfida al vertice tra Italia e Polonia è in programma oggi alla Pogon Arena di Stettino, in Polonia. Calcio d'inizio alle ore 16.00. “La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità, basta guardare la classifica - ha detto il tecnico Baldini -. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate”. Dopo l'impegno con la Polonia, l'Italia che vede in Francesco Camarda una delle sue stelle andrà in trasferta martedì 18 in Montenegro. L'undici balcanico in casa ha conquistato 6 punti in 2 gare e all'andata con gli azzurrini, lo scorso 5 settembre alla Spezia, ha creato non poche difficoltà all'Italia.