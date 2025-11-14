Tuttosport.com
Italia Under 21, primo ko: la Polonia rimonta in 5'. Baldini: "Risultato che fa male, il rosso a Koleosho..."

Gli Azzurrini perdono lo 'scontro diretto' contro la giovane nazionale polacca, abbandonando il primato del Gruppo E in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei
3 min
Italia Under 21PoloniaEuropei
Italia Under 21, primo ko: la Polonia rimonta in 5'. Baldini: "Risultato che fa male, il rosso a Koleosho..." © EPA

Gli Azzurrini di Baldini subiscono la beffa nel finale. Dopo aver sbloccato la gara al 61' grazie all'incredibile gol - il terzo nelle ultime tre partite - del giovane Niccolò Pisilli e dominato per gran parte del match, all'83' è arrivata la rete del pareggio della Polonia con Bogacz, con il primo tiro in porta subito da Palmisani. Una partita davvero sfortunata per i ragazzi di Baldini, che dopo quattro minuti dal pareggio polacco, subiscono addirittura la rete del definitivo 2-1 siglata dal giovane Kuziemka. Azzurrini che vedono così sfumare la possibilità di portarsi in cima alla classifica del Gruppo E a punteggio pieno, contro una Polonia che ha subito il primo ed unico gol nelle qualificazioni in vista della prossima edizione degli Europei, proprio contro la Nazionale Azzurra.

Baldini: "Giocato una buona partita, risultato che fa male"

"Abbiamo giocato una buona partita, fa male il risultato. Non pensavo che l'avremmo persa ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. I ragazzi sono stati bravi ugualmente". Così il tecnico della nazionale Under 21, Silvio Baldini, dopo la sconfitta 2-1 con la Polonia a Stettino. "Ogni partita è fatta di tanti episodi e quando perdi l'equilibrio in campo devi evitare di perdere la palla. Purtroppo è successo. Pazienza, ci lavoreremo", ha proseguito Baldini commentando la rimonta dei polacchi, che erano in svantaggio a 10 minuti dalla fine del match. L'allenatore ha anche parlato della espulsione di Koleosho per un fallo di reazione: "ogni calciatore ha il suo carattere. Luca è un grande giocatore, con un carattere introverso. Quando gli fannno certi falli ha queste reazioni..."

Azzurrini, tra classifica e prossimi impegni

Sconfitta immeritata per i ragazzi di Baldini, costretti a raccogliere la prima in cinque partite disputate. Testa alla prossima sfida, con il calendario che recita Montenegro-Italia martedì prossimo. Gli altri impegni saranno contro Macedonia del Nord e Svezia a marzo 2026, Armenia e nuovamente Polonia il prossimo ottobre. La disfatta a Stettino (Polonia) blocca gli Azzurrini a quota 12 punti nel girone, costretti ad inseguire la giovane selezione polacca, prima nel girone a quota 15 e senza aver ancora subito sconfitte nelle cinque partite disputate. Baldini dovrà fare a meno anche del talento di Koleosho nel prossimo impegno contro il Montenegro, a causa dell'espulsione rimediata dal giovane attaccante azzurro al 95' per doppia ammonizione.

