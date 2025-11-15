Camarda nervoso, Pisilli da premio Puskas: pagelle Italia Under 21

L' Italia U21 di Silvio Baldini è stata sconfitta a Stettito dalla Polonia per 2-1. Dopo lo spettacolare gol del vantaggio firmato da Pisilli al 61' ('sombrero' ai danni di un difensore e destro vincente dopo aver toccato il palo) gli Azzurrini si fanno rimontare tra l'83' e l'86' con Bogacz e Kuziemka. Ora i polacchi hanno 3 punti di vantaggio nel girone E di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

POLONIA

Lubik 6.5 Il successo della Polonia passa anche da un paio delle sue parate.

Nowak 6 Soffre Koleosho, ma dà tanta spinta in avanti.

Kutwa 5.5 Quando l’Italia fa sul serio balla.

Drapinski 5.5 Indeciso in occasione del gol italiano

Gurgul 5 Non è un caso che tutte le chance migliori dell’Italia arrivino per errori suoi.

Kocaba 6 Dà una grande mano alla difesa recuperando palloni preziosi. Drachal (21’ st) 6 Più offensivo e pericoloso.

Kozubal 6.5 Un notevole lavoro per dare equilibrio alla squadra.

Pietruszewski 7 Fa impazzire Bartesaghi, a livello tecnico il migliore dei suoi. Kuziemka (40’ st) 7 Suo il 2-1 che vale oro.

Duda 6 Fa tutto bene, ma i suoi ‘vicini’ sono talmente bravi che a volte finisce un po’ in ombra. Faberski (30’ st) 6.5 Assist prezioso sull’1-1.

Pienko 7 Insieme a Pietruszewski il più bravo e imprevedibile. Jacubczyk (44’ st) ng

Regula 6.5 Grandissimo lavoro per legare le due fasi e lasciare spazio di inserimento ai compagni. Bogacz (21’ st) 6.5 Più finalizzatore del compagno, infatti segna l’1-1.

Ct Brzeczek 6.5 Polonia brava anche nella scelta dei cambi che decidono il match.



ITALIA

Palmisani 6 Bene quando è chiamato in causa, ma nella costruzione del gioco sbaglia tanto.

Palestra 6 Spinge poco per i suoi standard, ma la Polonia dal suo lato punge meno.

Comuzzo 5.5 Una macchia l’intervento sbagliato che spalanca la strada ai polacchi per l’1-1.

Mane 6.5 Un errore bruttissimo al 33’ del primo tempo, sanato dal salvataggio sulla linea al 37’ e dal fatto che è il migliore dietro.

Bartesaghi 5 Soffre tantissimo in fase difensiva, la Polonia dalla sua parte crea sempre pericoli.

Pisilli 8 Un gol da premio Puskas, perla in una prestazione generosa e con tanta ‘ciccia’. Berti (37’ st) ng

Lipani 5.5 Si prende a metà la colpa per aver perso palla sull’azione che dà il la al pari polacco.

Dagasso 5 Ha corso tanto, ma non è mai riuscito a lasciare il segno.

Cherubini 5 Un palo al 13’ e una chance sprecata al 17’, poi sbaglia troppo.

Camarda 5 Pochi palloni giocabili lo hanno reso irritabile e poco lucido. Cisse (30’ st) ng

Koleosho 6 Non fosse stato per l’espulsione finale, il voto sarebbe stato anche più alto: ultimo ad arrendersi.

Ct Baldini 5.5 Piccolo peccato di ottimismo quello di togliere il migliore in campo, punito perché da quel momento in poi la Polonia ci ha ribaltato.



ARBITRO

Bandic 6.5 Direzione severa, ma giusta e autorevole.