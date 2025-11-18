Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia Under 21, rimonta da grandi con Camarda e Pisilli: che poker al Montenegro. Vince anche la Polonia

Successo in trasferta per gli Azzurrini di Baldini che restano al secondo posto del girone delle qualificazioni agli Europei ma salgono a quota 15 in classifica: le altre firme di Dagasso e Fini
2 min
Italia Under 21, rimonta da grandi con Camarda e Pisilli: che poker al Montenegro. Vince anche la Polonia

Dopo il ko contro la Polonia, l'Italia U21 cala il poker al Montenegro in trasferta vincendo per 4-1 e consolida il secondo posto in classifica, a quota 15 punti, alle spalle proprio della nazionale polacca (vittoriosa di misura in casa della Macedonia del Nord e prima nel girone a 18 punti) nelle Qualificazioni valide ai prossimi Europei di categoria. Dopo il vantaggio montenegrino, si scatenano i ragazzi di Baldini che con Pisilli, Dagasso, Camarda e Fini firmano la rimonta e la conseguente vittoria.

Montenegro U21-Italia U21 1-4, la cronaca

Dopo aver iniziato bene la gara, Mrvaljevic sorprende l'Italia con un'azione in solitaria e firma il vantaggio al minuto 37: passano solo cinque minuti e Pisilli in mischia firma il pareggio. Ripresa a senso unico per gli azzurrini che passano avanti con Dagasso (assist di Cherubini) al 60° minuto. Passano quattro minuti e Camarda mette dentro il tris con un destro preciso che sorprende Radanovic: sarà Fini al 74° a siglare il definitivo poker azzurro.

Le parole di Baldini

"Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Oggi bravi ragazzi, tutti, e a tutti i componenti dello staff". Lo afferma il tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, ai microfoni della Rai al termine della partita vinta con il Montenegro. "Speriamo che a febbraio possiamo avere la possibilità di fare due giorni insieme perché il campionato è lungo", aggiunge l'allenatore azzurro con un occhio alla ripresa del girone di qualificazione, prevista per la fine di marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS