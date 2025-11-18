Italia Under 21, rimonta da grandi con Camarda e Pisilli: che poker al Montenegro. Vince anche la Polonia

Dopo il ko contro la Polonia , l' Italia U21 cala il poker al Montenegro in trasferta vincendo per 4-1 e consolida il secondo posto in classifica, a quota 15 punti, alle spalle proprio della nazionale polacca (vittoriosa di misura in casa della Macedonia del Nord e prima nel girone a 18 punti) nelle Qualificazioni valide ai prossimi Europei di categoria. Dopo il vantaggio montenegrino, si scatenano i ragazzi di Baldini che con Pisilli , Dagasso , Camarda e Fini firmano la rimonta e la conseguente vittoria.

Montenegro U21-Italia U21 1-4, la cronaca

Dopo aver iniziato bene la gara, Mrvaljevic sorprende l'Italia con un'azione in solitaria e firma il vantaggio al minuto 37: passano solo cinque minuti e Pisilli in mischia firma il pareggio. Ripresa a senso unico per gli azzurrini che passano avanti con Dagasso (assist di Cherubini) al 60° minuto. Passano quattro minuti e Camarda mette dentro il tris con un destro preciso che sorprende Radanovic: sarà Fini al 74° a siglare il definitivo poker azzurro.

Le parole di Baldini

"Ve l'avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia i ragazzi si sono allenati in maniera encomiabile. Hanno dimostrato di essere gruppo e di saper reagire nella maniera giusta. Oggi bravi ragazzi, tutti, e a tutti i componenti dello staff". Lo afferma il tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, ai microfoni della Rai al termine della partita vinta con il Montenegro. "Speriamo che a febbraio possiamo avere la possibilità di fare due giorni insieme perché il campionato è lungo", aggiunge l'allenatore azzurro con un occhio alla ripresa del girone di qualificazione, prevista per la fine di marzo.