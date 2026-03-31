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Svezia-Italia U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei

Gli Azzurrini di Baldini affrontano la giovane selezione svedese: obbligatorio vittoria per la Nazionale, costretta ad inseguire la Polonia in vetta
3 min
ItaliaSveziaUnder 21

"Non c'è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita, stare 'addosso' a loro e non viceversa. Per far sì che questo accada servirà grande ritmo, grande intensità". Prima della partenza dal ritiro di Tirrenia, Silvio Baldini ha dettato le 'istruzioni' per gestire una trasferta difficile, a Boras, nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 dell'anno prossimo. Il gruppo E é guidato dalla Polonia, con sette vittorie in altrettanti turni. Gli azzurri inseguono con 18 punti, mentre la Svezia é quarta (dietro al Montenegro per differenza reti) a quota 10 e non può permettersi altre cadute. Dopo la lunga pausa, l'Italia ripartirà dalla sfida in Armenia del 1° ottobre per chiudere con la Polonia il 5. "Intanto però pensiamo alla Svezia - ha detto Baldini in conferenza stampa -. Non sarà difficile fare le scelte, perché i ragazzi si stanno allenando tutti bene e a prescindere da chi sceglierò, sono sicuro di non sbagliare. In questi giorni, anche dopo la Macedonia del Nord, hanno risposto tutti alla grande". Queste le parole di Baldini alla vigilia di una sfida che si preannuncia fondamentale per la giovane Nazionale.

SVEZIA-ITALIA: SEGUI IL MATCH IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Svezia-Italia U21: dove vederla in tv e streaming

La Nazionale di Baldini affronta la trasferta di Boras contro la giovane Svezia, nella gara valevole per l'ottava giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei del Gruppo E. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Rai 2 a partire dalle 18:30 o in alternativa in streaming su Rai Play.

Svezia-Italia U21: le probabili formazioni

SVEZIA (4-4-2): Bisheshari; Skoglund, Kurtulus, Zatterstrom, Tolf; Njie, M.Karlsson, K.Karlsson, Sjostrand; Kusi-Asare, Rafferty. CT: Backstrom. A disposizione: Picornell, Amoran, Antwi, Makoli, Thorell, Bjorklund, Kanga, Sonko, Omorawa. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. CT: Baldini. A disposizione: Daffara, Cherubini, Venturino, Raimondo, Kayode, Berti, Ahanor, Guarino, Cacciamani. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bartesaghi, Cherubini.

ARBITRO: Bourdeaud'hui. ASSISTENTI: Seeldraeyers-Van Dyck. IV UOMO: Laforge.

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