Svezia-Italia U21: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei

"Non c'è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita, stare 'addosso' a loro e non viceversa. Per far sì che questo accada servirà grande ritmo, grande intensità". Prima della partenza dal ritiro di Tirrenia, Silvio Baldini ha dettato le 'istruzioni' per gestire una trasferta difficile, a Boras, nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 dell'anno prossimo. Il gruppo E é guidato dalla Polonia, con sette vittorie in altrettanti turni. Gli azzurri inseguono con 18 punti, mentre la Svezia é quarta (dietro al Montenegro per differenza reti) a quota 10 e non può permettersi altre cadute. Dopo la lunga pausa, l'Italia ripartirà dalla sfida in Armenia del 1° ottobre per chiudere con la Polonia il 5. "Intanto però pensiamo alla Svezia - ha detto Baldini in conferenza stampa -. Non sarà difficile fare le scelte, perché i ragazzi si stanno allenando tutti bene e a prescindere da chi sceglierò, sono sicuro di non sbagliare. In questi giorni, anche dopo la Macedonia del Nord, hanno risposto tutti alla grande". Queste le parole di Baldini alla vigilia di una sfida che si preannuncia fondamentale per la giovane Nazionale.