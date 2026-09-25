Cichella, l'U21 scopre un altro talento del Frosinone: "Cresciuto nella Roma, tra De Rossi e...Barella"

“Hai quella gamba lì”. Negli ultimi mesi è quasi impossibile non imbattersi in questo trend social ironico, che però calza a pennello su Matteo Cichella . Classe 2005, il centrocampista del Frosinone è stato chiamato per la prima volta da Silvio Baldini in Nazionale Under 21 e ieri, nell’amichevole con l’Empoli Primavera, oltre a segnare una doppietta, ha dimostrato di averla davvero “quella gamba lì”. Ritmo, inserimenti e corsa abbinati alla qualità e alla lettura del gioco ne fanno una mezzala moderna. Cresciuto nel settore giovanile della Roma , è uno dei cinque calciatori del Frosinone che compongono il gruppo degli Azzurrini in ritiro al CPO di Tirrenia per preparare le ultime due gare di qualificazione all’Europeo Under 21.

Le parole di Cichella

L’Italia rimarrà al Centro di Preparazione Olimpica fino a mercoledì 30 settembre, quando partirà per l’Armenia: il giorno seguente, alle ore 18.30 italiane (diretta su Rai 2) è in programma il penultimo match del Gruppo E prima di rientrare in Italia e giocarsi il tutto per tutto lunedì 5 ottobre all’Adriatico di Pescara contro la capolista Polonia. “Sono felicissimo per la convocazione - racconta dal CPO proprio Cichella -. La aspettavo da tanto tempo e sono orgoglioso che sia arrivata in questo momento e durante questa annata”. Una stagione partita a razzo col Frosinone, assoluta rivelazione di questa prima parte di Serie A, in cui i gialloblù sono arrivati da neopromossi. “Lo scorso anno abbiamo vissuto emozioni indescrivibili e ce la siamo goduta anche grazie a un gruppo giovane e unito, nel quale si respirava aria sana e pulita. Oggi stiamo affrontando una Serie A che è tutt’altra cosa. Cambiano gli ambienti, gli stadi e il livello dei giocatori, ma ci stiamo adattato bene e l’avvio di campionato ne è la dimostrazione”.