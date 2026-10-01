Armenia-Italia U21: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei

Gli Azzurrini di Silvio Baldini riprendono il cammino nelle qualificazioni agli Europei del 2027 con la trasferta di Yerevan contro l’Armenia. La gara rappresenta il penultimo appuntamento del gruppo E e precede di appena quattro giorni la sfida decisiva contro la Polonia, in programma lunedì 5 ottobre a Pescara. L’Armenia è ultima nel girone e non ha ancora conquistato punti, mentre l’Italia è seconda a tre lunghezze dalla Polonia e non deve perdere il passo per restare pienamente in corsa per il pass diretto alla fase finale, dove si qualificano le vincitrici dei nove gironi e la migliore seconda. Servono quindi tre punti a Yerevan per arrivare allo scontro diretto dell’ultima giornata con ogni possibilità ancora aperta.