Armenia-Italia U21: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei
Gli Azzurrini di Silvio Baldini riprendono il cammino nelle qualificazioni agli Europei del 2027 con la trasferta di Yerevan contro l’Armenia. La gara rappresenta il penultimo appuntamento del gruppo E e precede di appena quattro giorni la sfida decisiva contro la Polonia, in programma lunedì 5 ottobre a Pescara. L’Armenia è ultima nel girone e non ha ancora conquistato punti, mentre l’Italia è seconda a tre lunghezze dalla Polonia e non deve perdere il passo per restare pienamente in corsa per il pass diretto alla fase finale, dove si qualificano le vincitrici dei nove gironi e la migliore seconda. Servono quindi tre punti a Yerevan per arrivare allo scontro diretto dell’ultima giornata con ogni possibilità ancora aperta.
Armenia-Italia U21: scorpi tutte le quote
Armenia-Italia U21: quando e dove vederla
La sfida tra Armenia e Italia Under 21 è in programma oggi, giovedì 1° ottobre, alle ore 18.30 italiane, le 20.30 locali, al FFA Academy Stadium di Yerevan. Sarà possibile assistere all'incontro in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.
Armenia-Italia U21: le probabili formazioni
ARMENIA U21 (4-1-4-1): Davtyan; Tsarukyan, A. Hakobyan, Manukyan, Krmzyan; D. Hakobyan; Kirakosyan, Piloyan, Sargsyan, H. Halobyan; Vardanyan. Ct: Gyulbudaghyants. A disposizione: Ghazaryan, Gigolyan, Khachatryan, Dokhoyan, Askaryan, Bashoyan, Aslanyan, S. Manukyan, A. Davtyan, Harutyunyan. Indisponibili: -. Squalificati: Avetsyan. Diffidati: -.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Reggiani, Fortini; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini. A disposizione: Mascardi, Chiarodia, Calvani, Lulli, Berti, Faticanti, Moruzzi, Fini, Cisse. Indisponibili: -. Squalificati: Bartesaghi. Diffidati: Lipani, Cherubini.
ARBITRO: Polychronis (Grecia). ASSISTENTI: Papadaopoulou-Minoudis (Grecia). IV UOMO: Gioumatzidis (Grecia)
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