Pagelle Italia U21: Cisse decisivo, Chiarodia non sbaglia quasi niente, Comuzzo solidissimo

L'Italia U21 ha battuto 1-0 l'Armenia a Yerevan nel penultimo match del Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Decisivo il gol di Cisse, in pieno recupero, dopo due traverse colpite dallo stesso milanista e da Comuzzo e un rigore sbagliato da Koleosho. Con questo risultato, gli azzurrini di Silvio Baldini si giocheranno la qualificazione diretta al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027 nella sfida diretta con la Polonia, prima in classifica, in programma lunedì prossimo a Pescara.