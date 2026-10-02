Pagelle Italia U21: Cisse decisivo, Chiarodia non sbaglia quasi niente, Comuzzo solidissimo
L'Italia U21 ha battuto 1-0 l'Armenia a Yerevan nel penultimo match del Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Decisivo il gol di Cisse, in pieno recupero, dopo due traverse colpite dallo stesso milanista e da Comuzzo e un rigore sbagliato da Koleosho. Con questo risultato, gli azzurrini di Silvio Baldini si giocheranno la qualificazione diretta al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027 nella sfida diretta con la Polonia, prima in classifica, in programma lunedì prossimo a Pescara.
Pagelle Armenia
Ghazaryan 7.5 Meriterebbe un 4 per fingere di essere infortunato per perdere tempo, poi resuscita e fa almeno 3 parate miracolose, tra cui il rigore.
Tsakuryan 5.5 Nel primo tempo ha pochissimo da fare, anche per demerito dell’Italia, nella ripresa quando arriva Cisse dalle sue parti è ansia.
Manukyan 6 Sta lì come una sbarra abbassata del casello.
A. Hakobyan 7 Per quaranta minuti sembra che ogni pallone che passi dalle sue parti lui riesca a intercettarlo: siccome è umano, nella ripresa cala.
Krmzian 5.5 Soffre il giusto senza naufragare del tutto.
Askaryan 6 Fa tantissimo in fase difensiva.
D. Hakobyan 5.5 Dei tre Hakobyan in campo è quello che incide di meno nella partita.
H. Sargsyan 6 Un tempo di grande corsa e sacrificio.
Ayvazyan (1’ st) 6 È un mattone, nel senso che fa muro dietro.
D. Harutyunyan 6 Costringe Palmisani a una bella parata nel primo tempo.
D. Davtyan II (16’ st) 6 Entra bene.
Eloyan 6.5 Lotta tantissimo.
E . Vardanyan (30’ st) ng
M. Hakobyan 6 Un paio di ottimi spunti tecnici in uscita.
Aleqyan (30’ st) ng
Ct Gyulbudaghyants 6.5 L’Armenia lotta e fa paura all’Italia.
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