Pagelle Italia U21: Cisse decisivo, Chiarodia non sbaglia quasi niente, Comuzzo solidissimo

Gli azzurrini di Silvio Baldini battono l'Armenia grazie a una rete nel recupero del milanista conquistando tre punti importantissimi nelle qualificazioni agli Europei: tutti i voti 
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Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 02.10.2026, 09:36

4 min

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L'Italia U21 ha battuto 1-0 l'Armenia a Yerevan nel penultimo match del Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Decisivo il gol di Cisse, in pieno recupero, dopo due traverse colpite dallo stesso milanista e da Comuzzo e un rigore sbagliato da Koleosho. Con questo risultato, gli azzurrini di Silvio Baldini si giocheranno la qualificazione diretta al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027 nella sfida diretta con la Polonia, prima in classifica, in programma lunedì prossimo a Pescara.

Pagelle Armenia

Ghazaryan 7.5 Meriterebbe un 4 per fingere di essere infortunato per perdere tempo, poi resuscita e fa almeno 3 parate miracolose, tra cui il rigore.

Tsakuryan 5.5 Nel primo tempo ha pochissimo da fare, anche per demerito dell’Italia, nella ripresa quando arriva Cisse dalle sue parti è ansia. 

Manukyan 6 Sta lì come una sbarra abbassata del casello. 

A. Hakobyan 7 Per quaranta minuti sembra che ogni pallone che passi dalle sue parti lui riesca a intercettarlo: siccome è umano, nella ripresa cala. 

Krmzian 5.5 Soffre il giusto senza naufragare del tutto. 

Askaryan 6 Fa tantissimo in fase difensiva. 

D. Hakobyan 5.5 Dei tre Hakobyan in campo è quello che incide di meno nella partita. 

H. Sargsyan 6 Un tempo di grande corsa e sacrificio.

Ayvazyan (1’ st) 6 È un mattone, nel senso che fa muro dietro. 

D. Harutyunyan 6 Costringe Palmisani a una bella parata nel primo tempo.

D. Davtyan II (16’ st) 6 Entra bene.  

Eloyan 6.5 Lotta tantissimo.

E . Vardanyan (30’ st) ng 

M. Hakobyan 6 Un paio di ottimi spunti tecnici in uscita.

Aleqyan (30’ st) ng 

Ct Gyulbudaghyants 6.5 L’Armenia lotta e fa paura all’Italia.

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