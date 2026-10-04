Italia all'Europeo U21 se...: i criteri per la qualificazione diretta e tutte le combinazioni
L'Italia Under 21 di Silvio Baldini si prepara al momento decisivo del percorso di qualificazione all'Europeo 2027. Dopo il successo per 1-0 ottenuto in Armenia, gli azzurrini hanno mantenuto vive le possibilità di chiudere al primo posto il Gruppo E, ma per riuscirci dovranno superare la Polonia nello scontro diretto che chiuderà il girone. La situazione è chiara: i polacchi guidano con 27 punti, mentre l'Italia insegue a quota 24. Non ci sono altre partite a disposizione per recuperare terreno. Per conquistare la vetta, dunque, servirà battere la capolista. E non sempre una vittoria sarà sufficiente: in caso di successo di misura entreranno in gioco i criteri UEFA per determinare la squadra prima classificata. Ma il primo posto non è l'unico tema in ballo. Italia e Polonia sono già certe di chiudere nelle prime due posizioni e, qualora gli azzurrini non riuscissero a vincere il girone, dovranno guardare anche alla classifica delle migliori seconde per capire se arriverà la qualificazione diretta oppure il passaggio attraverso i playoff.
La situazione nel Gruppo E
A una giornata dalla conclusione, la classifica vede la Polonia davanti all'Italia:
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Polonia: 27 punti in 9 partite, differenza reti +24
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Italia: 24 punti in 9 partite, differenza reti +21
Il successo della Polonia per 3-0 contro la Svezia ha permesso ai biancorossi di consolidare il primo posto. L'Italia ha risposto con il sofferto 1-0 in Armenia, restando così a tre punti dalla vetta. Lo scontro diretto dell'ultima giornata sarà quindi decisivo per stabilire chi chiuderà al comando.
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