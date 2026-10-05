Italia-Polonia U21: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei

Tra l'Italia Under 21 e l'accesso diretto agli Europei del 2027 c'è la Polonia. Oggi alle 18:15 a Pescara va in scena quello che è un vero e proprio scontro diretto. I polacchi guidano il Gruppo E di qualificazione a punteggio pieno, 9 vittorie su 9, 26 gol fatti e appena 2 subiti. Reduci dalla vitttoria all'ultimo istante contro l'Armenia, gli azzurrini sono staccati di 3 punti, con l'unica sconfitta proprio in Polonia nella gara d'andata per 2-1. In caso di successo con almeno due gol di scarto, la nazionale di Baldini passerebbe in testa al girone e andrebbe diretta agli Europei, mentre qualsiasi altro risultato premierebbe la Polonia costringendo l'Italia a passare per gli spareggi.