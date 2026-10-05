Italia-Polonia U21: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni agli Europei
Tra l'Italia Under 21 e l'accesso diretto agli Europei del 2027 c'è la Polonia. Oggi alle 18:15 a Pescara va in scena quello che è un vero e proprio scontro diretto. I polacchi guidano il Gruppo E di qualificazione a punteggio pieno, 9 vittorie su 9, 26 gol fatti e appena 2 subiti. Reduci dalla vitttoria all'ultimo istante contro l'Armenia, gli azzurrini sono staccati di 3 punti, con l'unica sconfitta proprio in Polonia nella gara d'andata per 2-1. In caso di successo con almeno due gol di scarto, la nazionale di Baldini passerebbe in testa al girone e andrebbe diretta agli Europei, mentre qualsiasi altro risultato premierebbe la Polonia costringendo l'Italia a passare per gli spareggi.
Italia-Polonia U21: quando e dove vederla
La sfida tra Italia e Polonia valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e streaming su Rai Play oggi, 5 ottobre, alle 18:15.
Italia-Polonia U21: probabili formazioni
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Lulli, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Cisse. Ct Baldini.
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko; Mikolajewski. Ct Brzeczek.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS