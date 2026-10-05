Italia U21 agli Europei! Polonia travolta, Ndour pazzesco: Baldini vola in Albania e Serbia

PESCARA - Servivano due reti di scarto contro la Polonia per staccare il pass per gli Europei Under 21 e l'Italia non ha deluso vincendo per 6-2 a Pescara . Grande vittoria con valanga di gol pe r gli azzurrini di Baldini che accedono direttamente alla fase a gironi in Albania e Serbia che andrà in scena dal 16 giungo al 3 luglio 2027 . Una qualificazione al primo posto del gruppo E che permette all'Italia di tenere vivo il songo di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles : servirà il podio proprio nel prossimo Europeo per tornare a competere nella rassegna a cinque cerchi che manca da Pechino 2008.

Dominio Italia, doppio vantaggio all'intervallo

Partono forte gli azzurrini che dopo un solo minuto e 20 secondi di gioco sfiorano subito il gol del vantaggio: cross di Liberali e incornata ravvicinata di Ndour respinta alla grande da Lubik. All'8' è ancora Lubik a sventare il peggio alla Polonia con un altro gran riflesso sul colpo di testa di Pisilli. Spingono gli azzurri che ci provano anche con Ndour, impreciso il destro dal limite, e alla fine passano al minuto 16: tentativo di Liberali deviato dalla difesa con Koleosho puntuale all'appuntamento con il gol a porta sguarnita. La Polonia prova a reagire con un siluro di Urbanski, plastico Palmisani nella respinta, ma l'Italia è travolgente e al 26' raddoppia: schema su corner che porta Liberali al cross per Ndour, questa volta il colpo di testa è vincente per il 2-0 Italia. Al 39' sfiora il tris Liberali, solo il palo gli nega la gioia del gol. Azzurrini a riposo con l'obiettivo momentaneamente raggiunto.

Valanga azzurra, Baldini agli Europei

Riparte con la giusta intensità la formazione di Baldini in avvio di secondo tempo e al 54' arriva il tris con un gol pazzesco: Ndour raccoglie un corner polacco all'altezza dell'area di rigore azzurra e da circa 70 metri sorprende Lubik rimasto colpevolmente lontano dalla sua porta. Una rete da record che indirizza ulteriormente il match, ma l'Italia non è sazia. Baldini manda dentro Lipani che al 60' si inserisce con i tempi giusti, riceve l'assist di Koleosho e cala il poker. Pisilli e Camarda provano ad allungare il divario, ma al 65' accorcia la Polonia con Mikolajewski. Sembra un campanello d'allarme, invece nell'azione successiva è Fini a firmare la manita azzurra con uno slalom in area di rigore terminato sul primo palo di sinistro. Una mazzata per la Polonia che non riesce più a ritrovare il piglio, mentre Pisilli prova in tutti i modi ad iscriversi nel tabellino dei marcatori senza però riuscirci. All'85' Zewlakow trova un gran golo sotto l'incrocio infilando Palmisani, ma come in precedenza passano poco più di 60 secondi e Cherubini ristabilisce le distanze con la giocata chiusa a giro sul secondo palo del 6-2. Al triplice fischio è festa azzurra, pass per gli Europei staccato.