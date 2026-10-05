Fantastica questa Italia Under 21, capolavoro assoluto di Silvio Baldini

Com'era la storia che il calcio italiano non ha più talenti? Il 6-2 alla Polonia è stato calcio spettacolo allo stato puro, illuminato dal gol di Ndour da 80 metri e dalla grandezza assoluta della squadra plasmata dal ct, qualificata all'Euro 2027 grazie a una prova memorabile
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 05.10.2026, 22:00

2 min

Under 21ItaliaEuropei

Com’era la storia che il calcio italiano non ha più talenti? Meravigliosa la Giovane Italia di Silvio Baldini: per vincere il girone e qualificarsi direttamente alla fase finale dell’Europeo doveva battere la Polonia, che era prima in classifica, con almeno due gol di scarto. A Pescara è finita 6-2. Un autentico festival del bel calcio: gran gioco, verticalizzazioni, una squadra votata all’attacco che ha onorato la maglia azzurra.

Meraviglia assoluta

Una prestazione superlativa: l’ha scandita la doppietta di Ndour che ha raddoppiato con il gol da cineteca segnato da 80 metri; l’imprendibile, scatenato Koleosho che ha aperto le marcature e poi Lipani, Fini, Cherubini, al termine di una prestazione di straordinaria bellezza che i ragazzi di Baldini hanno offerto al pubblico abruzzese, in autentico sollucchero. Una volta di più, questo exploit esalta il lavoro del ct, commosso sino alla lacrime, baciato da Fini dopo il suo gol e stretto da tutta la squadra in un emozionante abbraccio. Baldini che durante l’Interim di giugno aveva lanciato in Nazionale 15 debuttanti assoluti; Baldini che aveva indicato a Mancini la strada lungo la quale il ct della massima rappresentativa si è incamminato per ricostruire un’Italia che torni a vincere. Baldini che ha trasmesso all’Under 21 la mentalità di chi non molla mai: sul 4-1 dei polacchi, ecco il 5-1 di Fini; sul 5-2, il 6-2 di Cherubini. E sul 6-2, al 91’, Silvio che a bordo campo grida a uno dei suoi: non pensate al risultato, giocate, giocate! Una meraviglia assoluta.

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