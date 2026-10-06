Pagelle Italia U21: Liberali lascia il segno, Ndour senza senso, Koleosho come McGyver
Sarebbero bastati 2 gol di scarto all'Italia U21 per centrare la qualificazione agli Europei di Serbia e Albania del 2027. E invece la selezione di Baldini ne ha fatti 6 nello scontro diretto contro la Polonia (6-2 il finale), che all'andata si era oltretutto imposta in rimonta. Insomma, gli Azzurrini hanno mostrato i muscoli la stessa sera in cui la nazionale maggiore di Mancini ha sconfitto la Turchia al Dall'Ara. Il tutto a tenere viva la speranza che l'Italia possa davvero risorgere trascinata dagli azzurri di oggi e da quelli di domani (vedi Ahanor, Ndour e Koleosho). Di seguito, voti e giudizi dei protagonisti della festa di Pescara.
Le pagelle dell'Italia U21
Palmisani 6.5
Non sbaglia nemmeno i rinvii che servono a lanciare i nostri attaccanti.
Ahanor 7
Baldini lo schiera in una posizione non sua, lui fatica a ingranare, poi sembra sia sempre stato un terzino destro.
Comuzzo 6.5
Là dietro tiene lontani i polacchi.
Chiarodia 6.5
Ci mette tutto quel che ha e oltre, giocatore di cui si parla fin troppo poco.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS