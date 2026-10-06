Pagelle Italia U21: Liberali lascia il segno, Ndour senza senso, Koleosho come McGyver

Voti e giudizi dei protagonisti del 6-2 che ha travolto la Polonia nello scontro diretto per l'accesso diretto all'Europeo U21
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Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 06.10.2026, 09:14

4 min

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Sarebbero bastati 2 gol di scarto all'Italia U21 per centrare la qualificazione agli Europei di Serbia e Albania del 2027. E invece la selezione di Baldini ne ha fatti 6 nello scontro diretto contro la Polonia (6-2 il finale), che all'andata si era oltretutto imposta in rimonta. Insomma, gli Azzurrini hanno mostrato i muscoli la stessa sera in cui la nazionale maggiore di Mancini ha sconfitto la Turchia al Dall'Ara. Il tutto a tenere viva la speranza che l'Italia possa davvero risorgere trascinata dagli azzurri di oggi e da quelli di domani (vedi AhanorNdourKoleosho). Di seguito, voti e giudizi dei protagonisti della festa di Pescara.

Ndour senza senso, segna da 70 metri con l'Italia! Il gol della doppietta alla Polonia è incredibileItalia
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Le pagelle dell'Italia U21

Palmisani 6.5

Non sbaglia nemmeno i rinvii che servono a lanciare i nostri attaccanti.

Ahanor 7

Baldini lo schiera in una posizione non sua, lui fatica a ingranare, poi sembra sia sempre stato un terzino destro.

Comuzzo 6.5

Là dietro tiene lontani i polacchi.

Chiarodia 6.5

Ci mette tutto quel che ha e oltre, giocatore di cui si parla fin troppo poco.

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