Pagelle Italia U21: Liberali lascia il segno, Ndour senza senso, Koleosho come McGyver

Sarebbero bastati 2 gol di scarto all'Italia U21 per centrare la qualificazione agli Europei di Serbia e Albania del 2027. E invece la selezione di Baldini ne ha fatti 6 nello scontro diretto contro la Polonia (6-2 il finale), che all'andata si era oltretutto imposta in rimonta. Insomma, gli Azzurrini hanno mostrato i muscoli la stessa sera in cui la nazionale maggiore di Mancini ha sconfitto la Turchia al Dall'Ara. Il tutto a tenere viva la speranza che l'Italia possa davvero risorgere trascinata dagli azzurri di oggi e da quelli di domani (vedi Ahanor, Ndour e Koleosho). Di seguito, voti e giudizi dei protagonisti della festa di Pescara.