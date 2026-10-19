Baldini da applausi, ha il coraggio di dire le cose come stanno
Il 5 ottobre scorso, Silvio Baldini ha portato l'Under 21 alla qualificazione diretta all'Euro 2027, sublimata con lo spettacoloso 6-2 alla Polonia, nona vittoria su 10 partite giocate, 32 gol segnati e 7 al passivo. Quattro mesi fa, il ct aveva retto l'interim della Nazionale, infilando due vittorie su due, Lussemburgo e Grecia, lanciando 18 esordienti e indicando la direzione lungo la quale si è incamminato Roberto Mancini che in Nations League di debuttanti ne ha allineati 7 nelle prime 4 partite della sua seconda gestione azzurra. Il Premio Felice Pulici e Manlio Scopigno viene assegnato ogni anno a coloro i quali puntano a valorizzare l’eccellenza tecnica dei professionisti e dei talenti del mondo del calcio, ponendo un forte accento su lealtà, fair play e responsabilità sociale. Il riconoscimento si attaglia alla perfezione a Baldini il quale, una volta di più, ha avuto il merito di dire le cose giuste al momento giusto. Ecco perché bisogna sottolinearle a una a una. “Il problema del nostro calcio non sono i giocatori giovani, ma i dirigenti. Non c’è una questione di materia prima, ma di dirigenti che hanno il loro modo di organizzare il calcio e fare le loro cose. Il sistema è in mano a persone che mettono la coscienza in secondo piano, mentre prevalgono il guadagno e la visibilità. Ci sono valori che non possono cambiare, ma, se i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità in coscienza, non ne usciamo".
"Non sono le idee a fare la differenza, ma le persone"
"Non vanno a vedere se un ragazzo vale e può essere una risorsa importante. Vedono i giovani come un problema e i vecchi come una garanzia. Non voglio passare per quello che ha fatto scoccare la scintilla, però, dopo le due partite che abbiamo giocato in giugno con la Nazionale, ho visto che nel calcio italiano molte società hanno cominciato a far giocare più giovani, più ragazzi. In futuro, questa tendenza aiuterà sicuramente il nostro calcio a lasciare le posizioni di ranking che non rispettano i nostri valori Per risollevarci, dobbiamo partire da a ciò che è fuori dal nostro mondo e poi entrarvi. Non sono le idee a fare la differenza, ma le persone. Se non sono valide, non combinano nulla, a prescindere da come la pensino. Al di là delle idee, servono persone che sappiano portare avanti i principi”. Non c'è bisogno di aggiungere altro.
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