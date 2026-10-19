Baldini da applausi, ha il coraggio di dire le cose come stanno

Il 5 ottobre scorso, Silvio Baldini ha portato l'Under 21 alla qualificazione diretta all'Euro 2027, sublimata con lo spettacoloso 6-2 alla Polonia, nona vittoria su 10 partite giocate, 32 gol segnati e 7 al passivo. Quattro mesi fa, il ct aveva retto l'interim della Nazionale, infilando due vittorie su due, Lussemburgo e Grecia, lanciando 18 esordienti e indicando la direzione lungo la quale si è incamminato Roberto Mancini che in Nations League di debuttanti ne ha allineati 7 nelle prime 4 partite della sua seconda gestione azzurra. Il Premio Felice Pulici e Manlio Scopigno viene assegnato ogni anno a coloro i quali puntano a valorizzare l’eccellenza tecnica dei professionisti e dei talenti del mondo del calcio, ponendo un forte accento su lealtà, fair play e responsabilità sociale. Il riconoscimento si attaglia alla perfezione a Baldini il quale, una volta di più, ha avuto il merito di dire le cose giuste al momento giusto. Ecco perché bisogna sottolinearle a una a una. “Il problema del nostro calcio non sono i giocatori giovani, ma i dirigenti. Non c’è una questione di materia prima, ma di dirigenti che hanno il loro modo di organizzare il calcio e fare le loro cose. Il sistema è in mano a persone che mettono la coscienza in secondo piano, mentre prevalgono il guadagno e la visibilità. Ci sono valori che non possono cambiare, ma, se i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità in coscienza, non ne usciamo".