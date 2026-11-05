Italia Under 21, prove di Europeo: anche Ekhator tra i convocati di Baldini, l'elenco completo

Amichevoli con vista Europeo. Dopo essersi qualificata alla fase finale di Albania e Serbia 2027 – il cui sorteggio si terrà il prossimo 26 novembre a Belgrado –, la Nazionale Under 21 torna in campo nella ‘finestra’ di novembre per affrontare due amichevoli dal peso specifico importante. Venerdì 13 (ore 18.30, diretta Rai 2) gli Azzurrini saranno di scena in Francia, a Laval, per affrontare i transalpini, mentre lunedì 16 all’Armando Picchi di Livorno l’avversario sarà il Belgio (calcio d’inizio alle 18.15, diretta Rai 2). Saranno 26 i calciatori che si ritroveranno in raduno al CPO di Tirrenia (a partire da questa domenica) dove l’Italia rimarrà fino a giovedì 12 novembre, giorno della partenza per la Francia. Per Baldini, che ha visto Mancini convocare cinque giocatori che erano in campo nel 6-2 di Pescara alla Polonia, match che ha consegnato agli Azzurrini il lasciapassare per l’Europeo (Ahanor, Pisilli, Liberali, Cisse, Koleosho), tre sono le novità assolute: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore del Monza Eddy Kouadio e l’attaccante del Borussia Dortmund Samuele Inacio, tutti e tre provenienti dall’esperienza in Nazionale A lo scorso ottobre.