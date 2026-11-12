Ekhator, sponsor Baldini: “È un attaccante fortissimo e la Juve se ne accorgerà”
LAVAL (Francia) - Alla vigilia dell'amichevole contro la Francia, in programma alle 18.30 a Laval, il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Silvio Baldini, ha fatto il punto sui giovani talenti a disposizione degli azzurrini. Il ct si è soffermato in particolare sui singoli, da Francesco Camarda e Lulli fino ad Inacio e il bianconero Ekhator, tutti papapili protagonisti del prossimo Europeo di categoria con la maglia della nazionale.
Le parole di Baldini
"Camarda? Deve togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è un ragazzo giovanissimo che gioca già in Serie A e in Nazionale. E' un 2008 e sarà con noi anche nel nostro biennio, deve giocare senza pensieri e divertirsi in allenamento". Così Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, alla vigilia dell'amichevole contro la Francia, in programma alle 18.30 a Laval. "Lulli? Ho visto la sua crescita nella Roma e l'ho convocato. Non lo conoscevo e sapevo solo che si era messo in mostra con la Primavera. Non credevo che esplodesse così velocemente, è venuto qui con noi e si è integrato subito in gruppo. Ekhator è un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha. Riesce a leggere le situazioni in campo con grande lucidità. Inacio è un ragazzo di grande talento e troverà il suo spazio", aggiunge Baldini su Lulli, Ekhator e Inacio.
Il penisero di Palmisani
"Stare qui in Under 21 mi rende orgoglioso. Essere convocato è una cosa bellissima e si è instaurato un bel rapporto con i compagni. Vuol dire che tutto quello che sto facendo sta dando i suoi frutti. Mi sto allenando per raggiungere altri obiettivi, come la nazionale maggiore". Così Lorenzo Palmisani, portiere dell'Italia Under 21 e del Frosinone, alla vigilia dell'amichevole contro la Francia, in programma domani alle 18.30 a Laval. "Baldini e Alvini mi stanno aiutando a migliorare sotto l'aspetto mentale. Mi danno tanti consigli e con la loro esperienza mi stanno facendo vedere cose che non riuscivo a vedere", conclude Palmisani.
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