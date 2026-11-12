Ekhator, sponsor Baldini: “È un attaccante fortissimo e la Juve se ne accorgerà”

Le parole di Baldini

"Camarda? Deve togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è un ragazzo giovanissimo che gioca già in Serie A e in Nazionale. E' un 2008 e sarà con noi anche nel nostro biennio, deve giocare senza pensieri e divertirsi in allenamento". Così Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, alla vigilia dell'amichevole contro la Francia, in programma alle 18.30 a Laval. "Lulli? Ho visto la sua crescita nella Roma e l'ho convocato. Non lo conoscevo e sapevo solo che si era messo in mostra con la Primavera. Non credevo che esplodesse così velocemente, è venuto qui con noi e si è integrato subito in gruppo. Ekhator è un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha. Riesce a leggere le situazioni in campo con grande lucidità. Inacio è un ragazzo di grande talento e troverà il suo spazio", aggiunge Baldini su Lulli, Ekhator e Inacio.

Il penisero di Palmisani

"Stare qui in Under 21 mi rende orgoglioso. Essere convocato è una cosa bellissima e si è instaurato un bel rapporto con i compagni. Vuol dire che tutto quello che sto facendo sta dando i suoi frutti. Mi sto allenando per raggiungere altri obiettivi, come la nazionale maggiore". Così Lorenzo Palmisani, portiere dell'Italia Under 21 e del Frosinone, alla vigilia dell'amichevole contro la Francia, in programma domani alle 18.30 a Laval. "Baldini e Alvini mi stanno aiutando a migliorare sotto l'aspetto mentale. Mi danno tanti consigli e con la loro esperienza mi stanno facendo vedere cose che non riuscivo a vedere", conclude Palmisani.