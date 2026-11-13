Francia-Italia U21: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

LAVAL (Francia) – Archiviata la qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21 del 2027, l'Italia di Silvio Baldini torna in campo per misurarsi con una delle nazionali più competitive del panorama continentale. Gli Azzurrini affrontano la Francia , allo Stade Francis-Le Basser di Laval, nella prima delle due amichevoli previste durante la sosta internazionale. La Nazionale italiana arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo, dopo il travolgente 6-2 rifilato alla Polonia a Pescara , risultato che ha consegnato agli uomini di Baldini il pass per la fase finale dell'Europeo, in programma in Albania e Serbia. La sfida contro i transalpini rappresenta dunque un banco di prova importante per valutare la crescita del gruppo, sperimentare nuove soluzioni e consolidare le certezze in vista della prossima estate. Per Baldini sarà anche l'occasione di verificare la condizione dei suoi uomini in vista del secondo impegno della finestra internazionale, fissato per lunedì 16 novembre contro il Belgio, allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Francia-Italia U21: diretta tv e streaming

Francia-Italia Under 21, amichevole internazionale di preparazione agli Europei del 2027, è in programma venerdì 13 novembre alle ore 18.30, allo Stade Francis-Le Basser di Laval. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai 2 e potrà essere seguito anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito ufficiale e l'app disponibile per smartphone, tablet e smart TV.

Francia-Italia U21: le probabili formazioni

FRANCIA U21 (4-3-3): Touré; Gadou, Canvot, Diawara, Methalie; Atangana, Danois, Ugochukwu; Tabibou, Ngoura, Lebreton. Ct: Baticle. A disposizione: Olmeta, Patouillet, Zézé, Mbappé, Versini, Gomis, Bamba, Koudou, Belocian.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Amatucci; Cacciamani, Camarda, Fini. Ct: Baldini. A disposizione: Daffara, Lulli, Moruzzi, Kouadio, Berti, Faticanti, Cherubini, Ekhator, Inacio.