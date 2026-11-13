Camarda-Lipani gol, Ekhator mette minuti: anche l'Italia U21 stende la Francia dell'altro Mbappé

Sì, l'Italia concede il bis. Dopo il successo della selezione di Mancini sulla Francia di Zidane che ha riacceso i riflettori sulla Nazionale - ora in testa al girone di Nations League - a battere i cugini d'Oltralpe sono anche gli Azzurrini di Baldini , che nel test amichevole contro i pari età si impongono con il finale di 2-1: un risultato firmato Camarda (54') e Lipani (68') e che fa eco al tris di San Siro. L'Italia U21 attende ora di conoscere l'esito del sorteggio dell'Europeo 2027 in programma alle ore 18.30 del 26 novembre presso il Sava Congress Center di Belgrado, Serbia. Nel mentre, l'agenda di Baldini mette in programma il prossimo test con il Belgio (che Pio Esposito e compagni affronteranno domenica 15 in Nations League) previsto alle ore 18.15 di lunedì 16 novembre.

Italia-Francia: il racconto della partita

Buon avvio di gara per l'Italia che dal 3' minuto di gioco conquista quattro calci d'angolo consecutivi. Segue il botta e risposta tra Ugochukwu e Cacciamani che non riescono però a impensierire i portieri avversari. Al 19', Gomis sfiora il vantaggio con un destro a giro che manca di poco lo specchio della porta. Al 26' Camarda sblocca allora le marcature, ma il vantaggio viene invalidato per fuorigioco. L'attaccante rossonero torna a spaventare i Blues al 38', quando Cacciamani la serve in mezzo e pur arrivando in spaccata sul pallone scheggia il palo. Al 45', a prendersi la scena è invece Palmisani (profilo su cui la Juve potrebbe provare l'affondo già a gennaio) che nega il vantaggio ai francesi con una grandissima risposta sulla conclusione ravvicinata di Ugochukwu. Nella ripresa, è ancora la formazione di Baldini a farla da padrona, dapprima con il colpo di testa di Fini che termina di pochissimo a lato e in seguito con la rete tanto cercata da Camarda che al 53' può finalmente esultare.

Dura poco però il vantaggio degli Azzurrini, che al 61' subiscono il pallonetto vincente di Versini. Subito il pareggio, Baldini manda in campo i bianconeri Ekhator e Faticanti insieme all'ex Atalanta Inacio. Cambi che ridanno abbastanza ossigendo all'Italia da ritrovare il vantaggio al 68' con il destro dalla distanza di Lipani. Al 79', Ngoura divora la chance del nuovo pareggio spedendo sul fondo un gol praticamente fatto. Nel finale, Palmisani difende il vantaggio respingendo la conclusione rasoterra di Ethan Mbappé (fratello di Kylian). Al triplice fischio, la festa azzurra riprende dai botti di San Siro.