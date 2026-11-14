Palmisani pazzesco, Dagasso illumina. Camarda di qualità: pagelle Francia-Italia U21
Dopo il successo della nazionale di Mancini sulla Francia di Zidane, gli Azzurrini di Baldini hanno concesso il bis contro i transalpini nel test amichevole con il punteggio finale di 2-1: una vittoria firmata Camarda (54') e Lipani (68') e che fa eco al tris di San Siro.
Le pagelle dell'Italia U21
Palmisani 7 Una parata pazzesca su Ugochukwu a fine primo tempo sullo 0-0 e un altro miracolo nel finale sulla punizione di Mbappé per salvare il 2-1.
Mane 5.5 Un po’ fuori ruolo da esterno, non riesce a trovare il passo giusto per riuscire a fare lo stesso lavoro di Bartesaghi. Kouadio (41’ st) ng.
Comuzzo 6.5 Ormai nella difesa dell’Under 21 è una sicurezza, soprattutto per gli interventi aerei.
Chiarodia 6.5 L’altro centrale titolare dell’Under 21 firma un paio di interventi decisivi che smontano la Francia.
Bartesaghi 6 Cresce col passare dei minuti, prendendosi la fascia.
Dagasso 7 Oltre all’assist per Camarda, una serie di giocate di grande qualità. Berti (26’ st) 6 Ordinato.
Lipani 7 Un po’ nervosetto, ma fa parte del pacchetto e quello che offre è anche la capacità di essere decisivo nel momento più opportuno. Zeroli (41’ st) ng.
Amatucci 6.5 Buona la prima per “lo spagnolo” Amatucci, che fa intravedere cose interessanti. Faticanti (16’ st) 6 Utile per rilanciare l’azione nel finale.
Fini 5.5 Sbaglia sempre la cosa più importante, un controllo, un colpo di testa. Cherubini (26’ st) 6 Corsa e manovra.
Camarda 7.5 Gli annullano un gol per fuorigioco, ma il secondo è buonissimo ed è il premio per una prestazione di quelle toste, che dimostrano la sua qualità. Ekhator (16’ st) 6.5 Dà peso all’attacco nel finale.
Cacciamani 6 Comincia bene, poi si perde un po’. Inacio (16’ st) 6 Si rende utile.
Ct Baldini 7 Questa Under 21 resta una bellezza anche quando tanti giocatori sono con Mancini.
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