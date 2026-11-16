Italia-Belgio: probabili formazioni e diretta amichevole U21. Dove si vede in tv e streaming
L'Italia torna in campo per il test amichevole contro il Belgio. Sconfitta la Francia a Laval (Nantes), la selezione Under 21 si misura ora contro il Belgio in attesa di conoscere l'esito del sorteggio dell'Europeo 2027 in programma alle 18.30 di giovedì 26 novembre al Sava Congress Center di Belgrado. Se il successo contro i Bleus aveva fatto eco al tris della nazionale maggiore, questa volta per gli Azzurrini di Baldini (tra cui il bianconero Ekhator che punta ad accumulare altri minuti nelle gambe) non c'è alcuna festa a cui dar seguito, considerato il crollo della formazione di Mancini al Re Baldovino, dove De Bruyne e compagni hanno fatto rinsavire l'Italia che a Bruxelles si è presentata ancora ubriaca dalla vittoria di San Siro. Tuttavia, tra nazionale maggiore e U21, non sono pochi i segnali di una graduale (e altalenante) rinascita del calcio azzurro e il test contro i pari età del Belgio avrà molto da offrire su questo tema.
Italia-Belgio: quando e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Baldini e Swerts è in programma alle ore 18.15 di lunedì 16 novembre presso lo stadio Picchi di Livorno. Sarà possibile assistere all'evento in chiaro sul canale Rai 2 e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.
Segui Italia-Belgio sul nostro sito.
Italia-Belgio: le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. Allenatore: Baldini.
A disposizione: Palmisani, Mascardi, Pessina, Kouadio, Mane, Moruzzi, Amatucci, Mannini, Zeroli, Berti, D'Uffizi, Fini, Ekhator, Cacciamani. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
BELGIO (4-2-3-1): Brughmans; De Roeve, Smets, Noubi, Burlet; Fernandez, Vande Perre; Fofana, Stassin, Mbangula; Bassette. Allenatore: Swerts.
A disposizione: Pieklak, Lapage, Tytens, Delorge, Nonge, De Vlieger, Sagrado, Duranville, Lokesa, Vermant, Mirisola. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Gonçalves (Portogallo); Assistenti: Pereira-Martins (Portogallo); Quarto ufficiale: Galipò (Italia); Var: nessuno; Ass. Var: nessuno.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS