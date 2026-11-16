Italia-Belgio: probabili formazioni e diretta amichevole U21. Dove si vede in tv e streaming

L'Italia torna in campo per il test amichevole contro il Belgio. Sconfitta la Francia a Laval (Nantes), la selezione Under 21 si misura ora contro il Belgio in attesa di conoscere l'esito del sorteggio dell'Europeo 2027 in programma alle 18.30 di giovedì 26 novembre al Sava Congress Center di Belgrado. Se il successo contro i Bleus aveva fatto eco al tris della nazionale maggiore, questa volta per gli Azzurrini di Baldini (tra cui il bianconero Ekhator che punta ad accumulare altri minuti nelle gambe) non c'è alcuna festa a cui dar seguito, considerato il crollo della formazione di Mancini al Re Baldovino, dove De Bruyne e compagni hanno fatto rinsavire l'Italia che a Bruxelles si è presentata ancora ubriaca dalla vittoria di San Siro. Tuttavia, tra nazionale maggiore e U21, non sono pochi i segnali di una graduale (e altalenante) rinascita del calcio azzurro e il test contro i pari età del Belgio avrà molto da offrire su questo tema.