Ekhator decisivo con l'Italia U21: entra e segna, evitato il ko con il Belgio in amichevole

L’Italia Under 21 di Silvio Baldini evita la sconfitta nel finale grazie a Jeff Ekhator . Allo stadio Picchi di Livorno gli azzurrini, sotto 1-2, hanno pareggiato all’87' con un rigore del giovane attaccante della Juventus , che prima se l’è procurato e poi l’ha trasformato. Finisce 2-2 con il Belgio. L’Italia non ottiene l'ottava vittoria consecutiva ma conferma il suo buon momento. Il primo tempo è stato intenso e molto fisico. L’Italia è passata in vantaggio al 25' con Cherubini su assist di Lipani. Il Belgio però ha pareggiato due minuti dopo, nell’azione nata da un calcio d’angolo, con Mirisola che ha segnato l’1-1. All’inizio della ripresa, al 51', ancora Mirisola ha portato avanti i belgi.

Ekhator gol: Italia U21-Belgio U21 2-2

L’Italia non si è arresa. Inacio e Camarda hanno avuto buone occasioni per pareggiare, mentre dall’altra parte Daffara ha evitato il terzo gol con una bella parata su Noubi. Nel finale il nervosismo è aumentato, con una rissa al 77' dopo un contrasto tra Mane e Fofana, entrambi ammoniti. All’86' è arrivato il momento decisivo: Ekhator, in campo al 62' per Camarda, è entrato in area e il portiere belga Pieklak lo ha atterrato. Dal dischetto lo stesso attaccante ha spiazzato il portiere e ha segnato il 2-2. Per gli azzurrini è un buon test contro un avversario di livello. L’Italia è già qualificata agli Europei Under 21 del 2027 in Albania e Serbia, come il Belgio. Dopo il 2-1 alla Francia di pochi giorni fa, Baldini chiude anche questa finestra di partite senza sconfitte.

Il commento di Baldini