Dice bene Silvio Baldini : "Questa Italia Under 21 è davvero forte". L'ha ribadito a Livorno pareggiando 2-2 in rimonta contro il Belgio , un'ottima squadra che non ha bisogno di picchiare, anch'essa qualificata alla fase finale dell'Europeo. Lasciatisi ale spalle sei vittorie di fila, inizialmente gli azzurri sono passati in vantaggio con lo scatenato Cherubini . Soddisfazione effimera: due minuti più tardi, Mirisola ha pareggiato e ancora lui ha firmato il raddoppio. I ragazzi di Baldini, però, non mollano mai e hanno agguantato il meritato pareggio nel finale. Ekhator , subentrato a Camarda dopo un'ora di gioco, ha trasformato il rigore da lui stesso procurato su assist di Amatucci . Bilancio delle 12 partite sotto la gestione di Silvio: 10 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, accesso diretto al torneo che Albania e Serbia ospiteranno fra il 17 giugno e il 4 luglio 2027.

Daffara decisivo, l'arbitro il peggiore

Dopo lo splendido successo di venerdì scorso a Laval sulla Francia, il ct ha cambiato cinque undicesimi della formazione base, lanciando Daffara, protagonista di almeno tre interventi decisivi. Brillante anche il debutto di Simone D'Uffizi, 22 anni, attaccante dell'Ascoli, ma è tutta l'Under 21, compresi i subentrati che hanno dato la spinta decisiva per il pari, a meritare applausi scroscianti nonostante la disastrosa direzione di gara. Un giorno o l'altro, Roberto Rosetti, designatore Uefa spiegherà quali siano i criteri in base ai quali manda in giro pessimi arbitri, incapaci di tenere in pugno una partita. Nome e cognome: Joāo Antonio Ferreira Gonçalves, 35 anni, portoghese, peggiore in campo della presunta amichevole allo stadio Armando Picchi. Presunta, essendo stata una partita agonisticamente durissima e guastata dai continui fischi a casaccio del direttore di gara, al quale forse Rosetti dovrebbe ripetere molte cose circa il nuovo modo di arbitrare che bandisce le continue interruzioni, incrementa il tempo effettivo, eccetera eccetera. Gonçalves ha tollerato le provocazioni e il gioco bullo dei belgi, ha spezzettato il gioco, ha estratto cartellini gialli a vanvera, ha negato un rigore evidente a Ekhator prima del secondo, ha faticosamente portato a termine l'incontro senza che finisse in rissa e si è visto per colpa di chi. Alla fine, la Giovane Italia ha confermato di essere il grande serbatoio di Mancini: nelle sei partite di Nations League il ct ha mandato in campo otto giocatori che hanno indossato la maglia dell'Under baldiniana. Il nono gode ottime chances di essere Samuele Inacio, 18 anni, adamantino talento svezzato dal Borussia Dortmund, alla prima da titolare illuminata da spunti di classe nonostante le ruvide carezze dei fabbri belgi. Il futuro è suo.