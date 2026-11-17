Voti Italia

Daffara 7 Fa una parata miracolosa alla mezzora della ripresa su Lokesa e una nel recupero su Fofana: decisivo.

Lulli 5 Bene in fase offensiva, ma dietro tiene tutti in gioco sul primo gol belga e pure sul secondo si fa beffare. Mane (18’ st) 6 Entra con grinta.

Comuzzo 5.5 Non la sua prestazione migliore, anche lui si fa irretire in occasione del secondo gol belga.

Chiarodia 5.5 Fatica più del solito a tenere a bada Mirisola. Kouadio (10 st) 6 Più attento.

Bartesaghi 6.5 Innervosito dall’arbitro, si perde in qualche polemica di troppo, ma la prestazione è abbondantemente ok.

Faticanti 5.5 Non riesce a dare il ritmo alla manovra della squadra. Amatucci (10’ st) 6.5 Un assist e un paio di palloni di altissimo livello.

Lipani 6.5 Giocate notevolissime, lì in mezzo ha il suo perché.

Dagasso 6 Comincia con personalità, si spegne col passare del tempo. D’Uffizi (34’ st) ng

Cherubini 6.5 Puntuale come un bimbo la mattina di Natale a mettere il piede sul mezzo regalo di Pieklak per spingere la sfera in porta. Fini (10’ st) 6 Ridà vivacità alla squadra.

Camarda 6 Lotta e alla fine gli manca solo il gol. Ekhator (18’ st) 6.5 Si procura il rigore e lo segna.

Inacio 7 Il più pericoloso degli azzurri per tutto il primo tempo, ha fantasia e colpi. Cacciamani (10’ st) 5.5 Non va mai via a Sagrado.

Ct Baldini 6.5 Cambiano gli interpreti, ma l’Under 21 ha sempre la sua identità.