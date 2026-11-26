C'è la Spagna nel girone dell' Italia agli Europei under 21 2027, in programma in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio prossimi. Lo ha sancito il sorteggio svoltosi nel pomeriggio, mentre le altre due avversarie degli azzurrini nel gruppo B saranno l'Albania e la Finlandia, la prima da affrontare, il 16 giugno a Elbasan. Le altre due partite saranno Albania-Italia, il 19 giugno a Tirana, e Italia-Spagna il 22 sempre a Tirana.

La composizione dei gironi

Il sorteggio è stato effettuato oggi presso il Sava Congress Center di Belgrado. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti, con gli incroci A-C e B-D. Oltre al titolo Europeo, in palio anche la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028 con tre pass a disposizione. Questa la composizione dei quattro gironi. Gruppo A: Serbia, Polonia, Inghilterra, Francia. Gruppo B: Albania, Spagna, Italia, Finlandia. Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia. Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Olanda.

Le parole di Baldini

"Onestamente qualsiasi gruppo era indifferente. Siamo pronti". Silvio Baldini, ct dell'Under 21, ai canali Uefa commenta così il sorteggio di Belgrado per la fase finale dell'Europeo che ha riservato agli azzurrini il raggruppamento con Spagna, Finlandia e i padroni di casa dell'Albania. L'Italia debutterà il 16 giugno con gli scandinavi. "Sarà banale, ma tutte le partite sono uguali, ormai siamo qui ed è una fase finale, non possiamo fare discorsi diversi. Siamo una squadra competitiva e possiamo arrivare in fondo - assicura Baldini - La nostra qualificazione? Siamo arrivati alla partita di Pescara contro la Polonia convinti che anche all'andata, seppur perdendo, avevamo giocato una partita di alto livello. Ma il calcio è così. Sapevamo che era difficile ma che avevamo la qualità per poter vincere".