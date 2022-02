Serie D, incredibile: squalificato per aver fatto pipì a bordocampo

Episodio più unico che raro in Serie D, dove il calciatore della Cavese Paolo Lomasto è stato espulso e poi squalificato per aver fatto pipì a bordocampo. Il 32enne difensore, che era in panchina in occasione della gara vinta domenica scorsa dai campani per 4-3 sul campo del Santa Maria Cilento, si è andato a scaldare negli ultimi minuti del match, in previsione di un possibile impiego, ma è stato espulso dall'arbitro Alfredo Iannello al 92': il direttore di gara infatti l'ha sorpreso che urinava a bordocampo. Lomasto, che era alla prima convocazione nella Cavese dopo essere stato acquistato dall'Arezzo, oggi è stato anche squalificato per una giornata dal giudice sportivo "per avere urinato nel campo per destinazione durante la fase di riscaldamento", come si legge nel comunicato ufficiale.