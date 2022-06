Dybala e Amauri fanno festa per il ritorno del Palermo in Serie B

Il Palermo batte 1-0 il Padova nel ritorno della finale playoff di Serie C grazie al rigore di Brunori e vola in cadetteria. L'ultimo posto va dunque ai rosanero che tornano in questa categoria dopo tre anni di assenza. Quella della formazione siciliana è stata una cavalcata trionfale. Dall'esonero di Filippi è cambiato tutto, con Silvio Baldini - il tecnico di Massa aveva già allenato il Palermo nella stagione 2003-04 - che ha preso il timone del club alla vigilia di Natale conducendo i suoi ragazzi a esaudire il proprio sogno. Dopo il terzo posto in campionato alle spalle di Bari e Catanzaro, i rosanero sono stati semplicemente perfetti nei playoff facendo fuori una dietro l'altra Triestina, Virtus Entella, Feralpisalò e infine il Padova, battuto per 1-0 sia all'Euganeo che al Barbera.

Il Palermo batte 1-0 il Padova ed è in Serie B. Ancora decisivo Brunori

Da Dybala a Diamanti e Sorrentino: i complimenti degli ex Palermo

Al triplice fischio festa grande allo stadio, riempito all'inverosimile, e in città. Ma non solo, perché a seguire le gesta dei rosanero c'erano anche alcuni ex calciatori del club che hanno voluto fare i complimenti a Baldini e i suoi ragazzi per la promozione in cadetteria. Tra questi Paulo Dybala che, su Instagram, ha postato una sua foto con la maglia dei siciliani, oppure Amauri. L'ex attaccante italo-brasiliano, che al Palermo è diventato grande, ha registrato un video in macchina mentre con il cellulare guarda quanto accade alla Favorita: "Forza Palermo. Grandi ragazzi, Serie B e il prossimo anno lottiamo per la A", commenta. Alla festa si uniscono anche Alessandro Diamanti, in rosanero nella stagione 2016-17, Sorrentino e Davide Bombardini. Quest'ultimo, addirittura, ha deciso di tornare proprio allo stadio, in quella che è stata la sua casa dal 1999 al 2002, per seguire dagli spalti l'impresa di Brunori e compagni. Il Palermo e il suo popolo sono in festa.

Il Padova si arrende al Palermo: la Serie A e la Serie B 2022-23