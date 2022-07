Juve U23, inizia il ritiro agli ordini del tecnico Brambilla

ROVETTA (Bergamo) - "La Juventus Under 23 di Mister Brambilla è in partenza per il ritiro". Sul proprio sito ufficiale il club bianconero informa che la seconda squadra, impegnata nel campionato di Serie C, sarà impegnata "da oggi, domenica 24 luglio, fino a sabato 30". Presente in gruppo anche Adrien Rabiot, che per motivi personali non ha preso parte alla tournée dei big di Allegri negli Stati Uniti. "Una settimana di lavoro in provincia di Bergamo - prosegue la nota -, per la precisione presso il centro sportivo di Rovetta, che servirà a intensificare la preparazione in vista dell'inizio del campionato, ma soprattutto in vista delle prime amichevoli della nuova stagione. Il primo test verrà disputato proprio in Lombardia martedì 26, alle 17:00, con la Primavera dell'Atalanta. Una volta rientrati dal ritiro, poi, tutti gli altri appuntamenti. Andiamo a vedere, dunque, chi prenderà parte a questa settimana di lavoro lontano da Vinovo".