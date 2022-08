Serie C verso il rinvio, la Lega Pro: "Un grave danno economico"

TORINO - "Un gravissimo danno economico e reputazionale all'organizzazione e a tutti i club di Serie C". Così in una nota la Lega Pro commenta l'ipotesi del rinvio del campionato dopo la decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta della Figc di anticipare l'udienza relativa alla vicenda del Campobasso, programmata per il 25 agosto: il giudice amministrativo per ora ha deciso di sospendere l'esclusione della squadra molisana dal campionato di Serie C, fissando la discussione nel merito tra venti giorni.