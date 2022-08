TORINO - Tommaso Mancini è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Il club bianconero, che proprio in data odierna ha annunciato il 'renaming' dell'Under 23, ufficializza l'ingaggio dell'attaccante classe 2004 proveniente dal Vicenza: ha firmato, con la Juve, un contratto fino al 30 giugno 2027. Paolo Montero potrà così contare su un giocatore di assoluto valore per il debutto casalingo in Serie C, tra poco più di una settimana, contro il Trento.