Juve NextGen, i voti: Besaggio, gol che illude. Rafia peperino, Cudrig errore pesante

GAROFANI 6

Sbroglia con personalità più d'una circostanza intricata.

BARBIERI 6.5

Sprigiona i cavalli e raggiunge il fondo con continuità.

NZOUANGO 6

Patisce Iori in un paio di circostanze, ma se la cava.

MUHAREMOVIC 6.5

Solidità e sostanza, come al solito: dimostra di non aver patito il salto di categoria.

VERDUCI 5.5

Timido nel provare a contenere le folate di Bariti.

ZUELLI 5.5

Gioca sulle punte anche quando servirebbe più cattiveria. Compagnon (35' st) ng

BARRENECHEA 5.5

Non si capisce se sia impreciso perché nervoso o nervoso perché impreciso: ci mette il fisico, ma poco più.

Sersanti (19' st) 6 Prova ad orchestrare il forcing finale.

BESAGGIO 7

Si toglie lo sfizio del primo gol con la Juventus e, al contempo, tra i professionisti, ma la sua prova è arricchita anche

da tanti palloni recuperati in pressione. Palumbo (41' st) 5 Spara sulla traversa il pallone dei tre punti.

CUDRIG 5

Un rigore contribuisce a procurarlo con caparbietà, ma quello che causa nella sua area è sconcertante per ingenuità. Iling (19' st) 6 Molto propositivo, però è pasticcione nel momento di battere a rete.

PECORINO 6

Novanta minuti di battaglia contro l'intera difesa ospite: ci mette muscoli e cuore.

RAFIA 6.5

Pimpante, a tratti illuminante: con uno dei suoi guizzi si procura il rigore dell'illusorio vantaggio. Da Graca (41' st) ng

ALL. BRAMBILLA 6

Partita più accorta che propositiva: i suoi, per 20', faticano a far valere l'uomo in più.