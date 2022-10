Serie C: si lavora per giocare alle 12.30

TORINO - Si va verso una C che giochi soprattutto alle 12.30 per risparmiare sui costi dell'illuminazione. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha affrontato la grave situazione determinatasi con la crisi energetica, all’indomani dell’invasione russa in Ucraina. Le ripercussioni economico-finanziarie sui club sono pesanti, sicuramente per la gestione degli stadi, ma ancor di più per i Centri Sportivi ove si svolgono le attività delle squadre giovanili. I costi sono esorbitanti fino a mettere in discussione il proseguimento delle attività. Il lavoro è volto a cambiare le fonti energetiche di approvvigionamento, si punta sull’utilizzazione dell’energia derivante dalle fonti rinnovabili. Nella sede della Lega si attua un piano di risparmio e, contemporaneamente, è allo studio, in via avanzata, un progetto per dotarsi di impianti fotovoltaici, nel rispetto tutte le normative previste dal ministero dei beni culturali. Il Direttivo ha predisposto l’attuazione del progetto di cambio degli orari sulla base di una interrelazione tra risparmio dei costi dell’energia e incremento auspicabile degli spettatori allo stadio.Si è deciso di avviare una fase sperimentale per verificare come si possano governare questi due fattori: riduzione dei costi e affluenza dei tifosi. Già in queste giornate di campionato alcuni club hanno chiesto, e sono state accolte le loro istanze, di giocare alle 12.30 della domenica (non al sabato, giornata lavorativa). Così si stabilisce che i club che disputeranno le gare in casa avranno la facoltà di anticipare la gara alle 12.30. Già da tempo alle 20.30 non si gioca, a meno che il club abbia una presenza straordinaria di pubblico alla partita. Nelle scelte, i tifosi vanno sempre collocati al primo posto. Si auspica che i club che disputano le gare in casa, scelgano di sperimentare l’orario domenicale delle 12.30, affinché, al termine, si abbiano dati concreti su cui basare le future scelte. Il Direttivo è impegnato a promuovere progetti di trasformazione degli stadi, prioritariamente con l’introduzione di misure di efficientamento energetico. Il Consiglio di Lega Pro auspica e sollecita interventi del governo nazionale per misure che favoriscano tali interventi, chiede all’Anci ed ai Comuni di dar vita a tavoli di lavoro comuni per coordinare gli interventi.