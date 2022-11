Diretta Juventus Next Gen-Mantova ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus Next Gen , che ha inanellato sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette uscite tra Serie C e Coppa Italia di categoria, va a caccia di un nuovo successo contro il Mantova , attualmente sedicesimo in piena zona play-out. I ragazzi di Brambilla, ottavi a -7 dalla capolista Pordenone, avranno l'occasione di scendere in campo nel 'tempio' dei big, l'Allianz Stadium : sotto gli occhi della dirigenza bianconera e di Massimiliano Allegri, molti baby bianconeri sognano di emulare il grande salto in prima squadra compiuto già da Fagioli, Miretti, Aké, Kaio Jorge, Soulé ed Iling-Junior, cui si sono recentemente aggiunti Barbieri e Barrenechea.

Juventus Next Gen-Mantova, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Juventus Next Gen e Mantova, in programma all'Allianz Stadium di Torino alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports e da Sky sul canale 259 del satellite, oltre che in streaming su SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Locatelli si allena con la Juventus Next Gen

Juventus Next Gen-Mantova: le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Raina; Barbieri, Riccio, Poli, Verduci; Besaggio, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Pecorino, Rafia. All. Brambilla.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton, Matteucci, Ingegneri, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Messori; Guccione, Yeboah, Mensah. All. Corrent.